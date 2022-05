Nový hudební nástroj darovala liberecké nemocnici firma C. Bechstein Europe a samotnému odhalení předcházelo náročné stěhování do nejvyššího patra budovy. Podařilo se a pianino už stojí na vyhrazeném místě. „Naše firma poskytuje podobné dary průběžně. Jsem rád, že se nám i tentokrát podařilo vybrat správné místo. Naše poslání je vytvářet radost nástroji a věřím, že se to opět podařilo,“ sdělil výrobní ředitel společnosti David Kopecký.