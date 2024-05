Oslava dvouletého výročí obchůdku L°Makronky přináší sladké novinky. Tereza Plášilová, majitelka a cukrářka, představuje nové chutě makronek a připravuje překvapení pro své zákazníky.

Tereza Plášilová a L°Makronky. | Foto: se souhlasem Terezy Plášilové

Před dvěma lety otevírala regionální tvůrkyně vlastní obchůdek, kde nabízí autorské šperky pod značkou Kousek tebe, a peče makronky. Sama tehdy netušila, kam se její původně „bláznivá“ myšlenka posune. Díky její vášni se tak zrodilo místo L°Makronky , kde si mohou zájemci dopřát sladké potěšení v podobě francouzské cukrovinky. „Jsem tvůrčí duše. Potřebuji ze sebe dostat kreativitu ven, naplňuje mě uvádět nápady v život,“ řekla Tereza Plášilová.

Rozhodla se, že dvouleté výročí oslaví stylově. Zákazníci se mohou těšit na nové příchutě makronek, a to malinovou s pepřem, irskou kávu a prosecco. Nebude chybět ani občerstvení a ke každému nákupu bude dávat malý dárek jako překvapení. Jak sama přiznala, původně oslavu dělat nechtěla. „Minulý čtvrtek jsem se vrátila z Paříže, takže jsem trochu ve skluzu. Ale zase si říkám, že by se to oslavit mělo,“ podotkla cukrářka.

Každý den nabízí většinou čtrnáct různých druhů makronek. Klasiku jako vanilku, citron, malinu či pistácie doplňuje obměnami. Mezi nejoblíbenější příchutě sladkého pokušení patří malina a pistácie. Loni upekla přibližně čtyřicet tisíc makronek, předloni bylo množství poloviční. Receptura makronek je po řadu desetiletí stejná, cukrář musí dodržovat přesné postupy a vážení surovin. S čím se dá experimentovat, je právě náplň, která je zároveň nositelem chuti. Jedná se o čokoládovou ganache. Plášilová používá belgickou či francouzskou čokoládu a dbá na kvalitu surovin. „Realita předčila mé představy. Před dvěma lety by mě ani ve snu nenapadlo, že budu péct tolik makronek týdně, budu mít šest odběrných míst a budu přemýšlet nad tím, jak to vše stíhat,“ svěřila se.

Snaží se neusnout na vavřínech. Ve spolupráci se společností UVM interactive plánuje spuštění nového webu. Stále vymýšlí i nové příchutě. Na léto by ráda vyzkoušela „pivní“ makronku s ochuceným kyseláčem a také kombinaci ovoce a bylinek. Po prázdninách plánuje vizuálně působivé a hlavně chutné makronkové dorty. V minulosti si koupila novou cestovní vitrínu, tak se bude účastnit i různých kulturních venkovních akcí jako například Tatrhy, Jablonecká perle či krajských dožínek. Už tuto neděli bude mít stánek na akci S rodinou do Vesce. „Pořád mě to baví, pořád mám radost, když se ty malé mršky povedou a neprasknou. Myslím si, že koncept obchůdku se povedl a je fajn dělat jen jednu věc a pořádně. O tom jsem se přesvědčila po návratu z Paříže,“ uzavřela vyprávění Tereza Plášilová.

