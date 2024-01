Jak oba podotkli, rádi by tento styl dostali do světa mezi více umělců. Jednu dobu uvažovali nad tím, že by se označili jako výtvarná kapela, protože u hudebníků je to vlastně úplně běžné a normální, že hrají společně. Zatím však nenarazili na takovou spolupráci, což možná změní letošní projekt, kam zvou své kamarády-umělce, a zkusí v několika obrazech setkání pěti až osmi malířů. „Jdeme si tou cestou toho malířství navzdory všemu a všem, takže stále a rádi malujeme a tvoříme,“ shodli se.

Pro jeho kolegu tento způsob tvorby představuje vzrušující proces. Jak sám přiznal, ty doby, kdy seděl zavřený v ateliéru a tvořil, má dávno za sebou. „Standardně malíři nechtějí ukazovat to, co se jim nepovedlo. My jsme se už zbavili ostychu, nevadí nám ukázat nedostatky. Při malování velkých obrazů musí jít ego stranou a ustoupit tomu dílu,“ zdůraznil Adam Windsor.

V loňském roce stvořili největší filmový obraz všech dob. Výsledkem čtyřměsíční práce, která započala v pražském módním kině Bio Oko, je dílo, které zahrnuje 243 filmů, přes 500 samotných postav a dvě desítky samostatných filmových prostředí a scén přenesených z filmů.

Malíři se spojili s Česko-Slovenskou filmovou databází, takže plátno kromě námětů od diváků, kteří mohli proces vzniku sledovat na YouTube a zapojit se do vymýšlení obsahu, obsahuje odkazy na sto nejlépe hodnocených filmů. „Dělali jsme průzkum a zjistili, že takových obrazů není mnoho. Jednak nejsou často moc kvalitní a většinou se spíše jedná o slepence vystříhaných filmových scén. A chybí jim ta hravost, kterou my v obrazech máme rádi,“ podotkl Václav.



Na začátku si stanovili metu v podobě sta filmů. Po dlouhé diskuzi se rozhodli vynechat českou filmografii, která si podle nich v budoucnu zaslouží vlastní obraz. Zásadní pro ně bylo vystihnout odkaz tak, aby byl poznatelný a nikoliv prvoplánový. Usilovali o vytvoření prostředí, kde se něco děje, a vtipně a chytře filmy zakomponovat. Dvojici diváků, kteří sedí na gauči a sledují televizi, vytvořili podle skutečných lidí, které našli v kavárně kina.

Filmy pojali v několika rovinách

Filmy pojali v několika rovinách, ať už v podobě filmových charakterů, scén, symbolů či drobných indicií, které poznají skuteční filmoví fanoušci. „Párkrát se stalo, že jsme museli některé části smazat a namalovat jinde. Například Pátý element původně znázorňoval létající taxi pronásledovaný dvěma policejními auty. Nakonec se nám zalíbila myšlenka film znázornit kamennými relikviemi a taxík jsme přemalovali na ten z filmu Blade Runner,“ zavzpomínal liberecký malíř. Diváci jim nejčastěji pomáhali s rozvržením scén na obraze a postarali se o většinu tipů na romantické filmy a muzikály.

Filmoví nadšenci si aktuálně mohou zakoupit reprodukce. Ty se podle velikostí pohybují od 5 500 do 9 500 korun. Malíři se však pro letošek rozhodli vytvořit dostupnější merch a na pražském Comic-Conu, který se uskuteční začátkem dubna, představí limitovanou edici inspirovanou právě filmovým obrazem. Bude se jednat o 500 kusů nekonečného kalendáře, ve kterém budou označeny pouze měsíce.

Kalendář s přiblíženými výřezy z obrazu bude společně s plakátem zabalen v luxusní krabici. „Nové obrazy většinou spustí vlnu nadšení a my pak nedokážeme to nadšení zachytit. Nemáme zájemcům co nabídnout, aby si to nadšení mohli zakonzervovat a odnést s sebou,“ upřesnil Vojtěch s tím, že to se změní. „Aktuálně pracujeme na projektu 12 znamení horoskopu, máme hotové čtyři. Z toho plánujeme dělat také tisky,“ podotkl Adam.

Mají za sebou také experimentování s umělou inteligencí, když si chtěli ověřit, zda bude schopná nahradit umělce. Zjišťovali, jak ji mohou použít k vytvoření nových a inovativních uměleckých děl. Celý obraz pojmenovali jako „Omlouvám se za zmatek“ v reakci na generované chyby ze strany umělé inteligence.

Zdroj: Jiří Louda

Projektů mají naplánováno už několik. Plánují při tvorbě s diváky využít nový Instagram, navázali spolupráci se Zdeňkou Šíp Staňkovou, která stojí za programem Děti jsou taky lidi. Ve skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze by měl vzniknout velkoformátový obraz na téma svobodná výchova. Zapojit by se měla organizace Člověk v tísni a rádi by, aby se k obrazu vyjadřovali nejen dospělí, ale samy děti, jak vnímají dětství a výchovu. Se změnou publika souvisí i plánované malování s umírajícími v hospice, ke kterému ale ještě povede dlouhá cesta. „Zapojení by získali šanci, jak jak se vyjádřit formou obrazu, sdělit své dojmy, zanechat vzkaz. Prostě se nějakým způsobem do něj propsat,“ svěřili se Procesisté.

Ještě letos by rádi věnovali čas propojení psychedelik a samotné malby. V rámci jedné noci tak vznikne obraz, který bude reagovat na hudbu a naopak. Celý proces má zachytit dokument. „Vybrali jsme pro tyto účely africký kořen iboga. Dojde tak ke kolektivnímu propojení více světů umění na změněném stavu vědomí,“ nastínili plánovaný projekt liberečtí malíři.