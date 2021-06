Obrázky o poklidném putování po zákoutích železné dráhy, samotářském vysedávání v nádražkách a hledání stop ztraceného času.

Toulání po pražcích. | Foto: Jan Pikous

Přesně to najde návštěvník webu Toulání po pražcích, za kterým stojí Jan Pikous a Tomáš Vacek. Součástí webu je i blog, kde se mohou lidé podělit o své osobní zážitky z oblasti železniční dopravy. „Železnice voní takovou romantikou ve stylu knih od Jacka Londona. Putování a hledání. Už od dětství jsem měl vztah k železniční dopravě, jezdili jsme vlakem na výlety a pak v mládí na vandry,“ řekl Jan Pikous. Ten se také svěřil, že pokud to vyjde, výhledově by mohla spatřit světlo světa i fotopublikace s fotkami a příspěvky.