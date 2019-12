Pokud by návrh prošel, třiadvacet státních institucí by svá sídla přesunulo z Prahy do jednotlivých krajských měst. Například v Liberci by tak nově působil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Centrum regionálního rozvoje. Podle autora návrhu Farského by přesun pomohl regionům, ze kterých kvalifikovaní zaměstnanci odcházejí za prací do hlavního města.

„Když se podíváte třeba na to, kolik je vysokoškolsky vzdělaných lidí v regionech, což samozřejmě vypovídá i o dostupnosti zdravotní péče, možnostech vzdělání, ale třeba i kultuře, tak zatímco Praha je někde přibližně u 40 %, třeba takový Karlovarský kraj je někde na 11-12 %,“ vysvětloval poslanec Farský.

Návrh počítal s přesunem zhruba 5000 pracovních míst, a to s odloženou účinností - nejdříve za pět let. „Když v Praze ubude pět tisíc pracovních míst, tak to Praha, troufnu si tvrdit, ani nepozná. Když ale v Liberci přibude 300 nových míst, v Jihlavě 600 míst, tak to pro to město bude kvalitativní rozdíl,“ prohlásil Farský s tím, že zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků podle něj bude mít vliv například o zájem o místní kulturu či kvalitnější vzdělávání.

Poslanci ovšem v úterní rozpravě kritizovali například to, že návrhu chybí hlubší ekonomická analýza a také analýza toho, jaké by měl přesun institucí vedlejší dopady. Náklady by podle nich vznikly třeba pronájmem budov nebo odstupným pro stávající zaměstnance, kteří by pryč z Prahy nechtěli. „V některých místech bude i problém zajistit vhodné odborníky pro nové pozice. Nemůžeme očekávat, že by se tito odborníci stěhovali za prací kamkoliv mimo Prahu,“ zmínila poslankyně Monika Jarošová (SPD). Proti přesouvání se vyslovily i některé z dotčených institucí.

Regiony by se pak podle některých zákonodárců měly podporovat spíše jinými cestami. „Aby do krajského města přišla jedna nebo dvě instituce, to určitě tomu regionu nepomůže. Regionům pomůže samozřejmě kvalitní infrastruktura, především dopravní,“ uvedl například poslanec Václav Votava z vládní ČSSD.

Liberecký poslanec Jiří Bláha (ANO) pak připomněl nespravedlivý systém rozpočtového určení daní, podle kterého Liberec na jednoho obyvatele dostává mnohem méně peněz, než jen o trochu větší města. „Jaká je spravedlnost, že občan v Liberci dostane v rámci RUD dvakrát méně než v Plzeňském kraji, třikrát méně než v Brně, sedmkrát méně než v Praze? To je spravedlnost?“ zeptal se Bláha.

Poslanec Farský vyzval, aby poslanci poslali návrh do druhého čtení a k dalším diskusím ve výborech. Sněmovna ovšem 90 hlasy, především z řad poslanců ANO, ČSSD, KSČM a SPD, návrh zamítla.