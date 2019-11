„Jezdí tudy i lidé do průmyslové zóny, protože druhá příjezdová cesta bývá ucpaná kvůli chybějící spojce mezi Densem a silnicí I/35. V každém případě by tu chodník vzniknout měl,“ řekl předseda hanychovského osadního výboru Martin Dušek.

Magistrát si aktuálně nechal vypracovat posouzení stávajícího stavu a návrh dopravních opatření. Z dokumentu vyplynulo, že uvedení ulice do normového stavu, tedy její rozšíření a výstavba chodníku v celé délce, by vyšlo minimálně na 40 milionů korun. Kromě vysokých nákladů je zde ale také problém majetkoprávní. „Tato úprava při orientačním zjištění majetkových poměrů vyvolá úsekové potřeby odkupu sousedních soukromých pozemků,“ stojí v analýze.

Radní proto rozhodli, že dají přednost jen dílčím úpravám ulice. „V některých úsecích snížíme rychlost na 30 kilometrů v hodině a nainstalujeme tam radar,“ popsal primátorův náměstek Jiří Šolc. Chodníky by měly vyrůst jen ve dvou nejnebezpečnějších obloucích. Tyto úpravy město plánuje na příští rok a městskou kasu mají vyjít jen na necelé 3 miliony.

Podle předsedy osadního výboru zřejmě nechce město do ulice více investovat kvůli uvažované nové silnici druhé třídy. To potvrdil i náměstek Šolc. „Naše síly napneme na přípravu takzvané Nové Puškinovy,“ řekl.

Ta je v připravovaném územním plánu vedena paralelně se stávající Puškinovou ulicí a měla by se stát součástí městského obchvatu a sběrnou komunikaci pro jeho západní část.

Ze Spáleniště na ni má totiž navázat silnice směrem do Ostašova a Stráže nad Nisou.

Puškinovu, ale také ulici České Mládeže, dnes totiž podle náměstka přetěžují například auta jedoucí z Podještědí. Těm by nová silnice pomohla. „Tím pádem by se tranzitní doprava odvedla na novou komunikaci, z Puškinovy se stala zklidněná komunikace, kde budou mít preferenci pěší, a problémy odpadnou,“ popsal náměstek.

Místní jsou proti

Jenže místní si Novou Puškinovu nepřejí. „Celá léta konzistentně tvrdíme, že pro napojení území za Ještědem je dostatečná komunikace Dubice a Průmyslová, pokud bude hotová nová spojka mezi Densem a silnicí I/35. Nechceme, aby se půlil Hanychov a po hranici přírodního parku vedla silnice druhé třídy,“ řekl předseda osadního výboru Dušek.

Případná realizace Nové Puškinovy je podmíněná schválením nového územního plánu. Teprve poté by se město podle Šolce mohlo pustit do projektování. Město by pak chtělo, aby její výstavbu zafinancoval Liberecký kraj. Právě ten bude rovněž investorem zmíněné silnice spojující průtah I/35 s průmyslovou zónou.