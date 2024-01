/FOTO, VIDEO/ Liberecká zoologická zahrada se v únoru chystá vypsat soutěžní dialog na architektonicko-krajinářskou studii, která přinese podobu rozvoje nového území o rozloze téměř třinácti hektarů, které nese název Údolí ohrožené divočiny.

Zoo v Liberci v březnu 2021. | Video: Jaroslav Balvín

Nové lokality zoo získala do správy za účelem svého rozšíření v roce 2022 od města Liberec. Území o rozloze téměř 13 hektarů se rozkládá v do té doby nevyužívaném zalesněném údolí za Sovovou ulicí a spadá do něj i bývalý přírodní amfiteátr. Jeho obyvateli by se v budoucnu měli stát tygři, medvědi vlci, sněžní levharti, draví ptáci a chladnomilné druhy opic i kopytníků.

Tzv. studie masterplanu přinese plán budoucího rozvoje zoo na tomto novém území a jeho propojení se stávajícím areálem. Úkolem pro uchazeče je také připravit koncept expozice tygrů ussurijských a jeho zasazení do krajiny. „Momentálně jsme ve fázi potvrzení regulérnosti soutěžních podmínek ze strany České komory architektů, které jsme obdrželi 4. ledna, a čekáme na souhlas a schválení znění zadávacích podmínek v orgánech Libereckého kraje. Počítáme ale s tím, že nejpozději v únoru tohoto roku soutěžní dialog budeme moci vyhlásit,“ říká projektová manažerka zoo Lenka Čápová.

Zoo chce získat tři a pět studií. S vítězem bude uzavřena smlouva na následné dodělání masterplanu a vytvoření dokumentace k pěti projektům zahrnutým do 1. etapy rozvoje Údolí ohrožené divočiny, které zahrnují vytvoření expozice pro tygry, kompletní cestní síť a zasíťování areálu, propojení obou zahrad a oplocení nového areálu. O vítězi rozhodne porota složená z nezávislých i závislých členů.

„Pevně doufám, že šance podílet se na rozvoji a budoucí podobě zoologické zahrady bude pro architekty lákavá a do soutěžního dialogu se přihlásí co nejvíce zkušených a kreativních odborníků. Velice se těším na všechny výstupy a věřím, že se podaří vybrat ten nejvhodnější s ohledem na návštěvníky, naše zaměstnance, ale především na ohrožené druhy zvířat, které v tomto území najdou svůj nový domov. Nový prostor by měl v návštěvnících vzbuzovat pocit, že my všichni jsme součástí jednoho světa, a vše co se děje zvířatům, děje se i nám,“ dodává ředitel zoo David Nejedlo.

Důvodem, který zoologickou zahradu Liberec ke snahám o rozšíření vedl, byla především novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání a navazující vyhlášky o podmínkách chovu volně žijících zvířat v lidské péči. Ta výrazně změnila a zpřísnila tyto podmínky pro chov řady druhů zvířat a některé ze stávajících výběhů nebudou nově stanovené parametry splňovat.

„Ocitli jsme se na pomyslném rozhraní. Buď můžeme jít nadále cestou snižování počtu chovaných druhů a vzdát se chovu prostorově náročnějších, ale zato návštěvnicky atraktivních ohrožených druhů, nebo jsme mohli usilovat o rozšíření stávajícího areálu. Dosud jsme zpřísňování norem na chov ohrožených druhů v lidské péči řešili snižováním počtů zvířat a spojováním výběhů. To ale nemůžeme dělat do nekonečna,“ vysvětluje ředitel. V minulých letech liberecká zoo z prostorových důvodů už skončila například s chovem nosorožců, orangutanů či gepardů.

Zřizovatelem Zoo Liberec je od ledna 2022 Liberecký kraj. „Od té doby intenzivně pracujeme na plánování jednotlivých investic. Některé menší věci už mohou lidé vidět, u některých, jako třeba pavilon žiraf nebo hudební kulturní centrum Lidové sady, jsme už blízko realizaci. Uvědomujeme si, že rozvojové plochy a stávající zahrada musí tvořit dobře fungující celek," říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.