Zdroj: Zoo LiberecSUP HNĚDÝ

Datum narození: 7. 5. 2023

Přesně po třiceti letech se vylíhlo v liberecké zoo mládě supa hnědého. Jako většina mláďat dravých ptáků se vyklubal v líhni umístěné v zázemí zoo. V tomto speciálním inkubátoru většinou nechávají ošetřovatelé čerstvě vylíhlé dravce prvních sedm dní, během kterých se je pokouší pomalu ručně rozkrmit, a tím zvýšit šanci na úspěšný odchov. Matkou mláděte je dvacetiletá samice ze Zoo Zlín a otcem čtyřiadvacetiletý samec z pražské zahrady, kteří byli do liberecké zoo přivezeni v roce 2020 za účelem založení nového chovného páru a s nadějí na rozmnožení. Ve volné přírodě se supi hnědí vyskytují v oblasti Blízkého východu, střední Asie a Pyrenejského poloostrova. Občas zalétá i do střední Evropy. Na řadě míst v Evropě byl v minulosti úplně vyhuben a několik let už probíhají úspěšné repatriační projekty s cílem tyto majestátní dravce do evropské přírody navrátit. Jestli i liberecké mládě bude vybráno jako vhodný kandidát pro vypuštění, rozhodne mezinárodní koordinátor chovu.