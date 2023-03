Ozdoby nepřináší radost jen svým majitelům, ale šíří štěstí i dál. Důkazem je liberecká značka Decor by Glassor specializující se na design, výrobu, prodej a export skleněných vánočních ozdob a sezónních dekorací. Koncem loňského listopadu se zapojila do kampaně Hospice sv. Zdislavy s názvem Pošli dobro do hospice.

V rámci kampaně si zákazníci Decor by Glassor mohli zakoupit jednu z devíti variant foukané ozdoby srdce z kolekce Navždy a částí zaplacené ceny tak přispět právě na liberecký hospic. „Naše firma pomáhá pravidelně. Každoročně zasíláme ozdoby domovům seniorů a nemocnicím, abychom ve vánoční době přispěli k vřelé sváteční atmosféře. Hospicová péče bývá pro lidi tabu, přitom je to důležité téma. Stárnutí a odcházení je nedílnou součástí lidského života,“ řekla PR manažerka společnosti Šárka Razýmová. Někteří zákazníci dokonce podle ní při výběru v obchodě upřednostňovali právě tyto benefiční ozdoby.

Zdroj: se svolením Decor by GlassorHospicová péče je finančně drahá. Přestože je částečně hrazena z plateb zdravotních pojišťoven a část provozu pak pokryjí dotace kraje a místních samospráv, libereckému hospici přesto chybí ročně přibližně čtvrtina prostředků na dofinancování. „Vážíme si každé koruny. A opravdu si nesmírně ceníme každého dárce, ať už firemního nebo individuálního, který nám na naši činnost přispěje. Díky těmto finančním prostředkům dokážeme udržovat kvalitu péče a poskytovat služby tak, jak je poskytujeme,“ zdůraznila za Hospic sv. Zdislavy fundraiserka Helena Kuličová. Kampaň Pošli dobro do hospice běžela pouze do konce uplynulého roku, značka Decor by Glassor se ale rozhodla pomáhat dál. Do února se na podporu hospice podařilo prostřednictvím prodeje foukaných srdcí vybrat celkem 10 360 korun, což by hospici mělo pomoci pokrýt náklady na zhruba čtrnáctidenní péči o jednoho klienta. „S firmami máme nastavené různé spolupráce. Ale dar formou nějakého dlouhodobého výnosu z prodeje, kdy se vedle firmy zapojují i její zákazníci, tady máme poprvé,“ svěřila se Kuličová.

Zájemci tak nadále v prodejně s ozdobami mohou zakoupit srdce z kolekce Navždy. Další variantou pomoci bude speciální ozdoba, kterou navrhne společnost ve spolupráci právě s Hospicem sv. Zdislavy. „Podobnou speciální, skleněnou, foukanou figurku jsme v loňském roce vyrobili například s jihomoravskou záchrannou službou. Jednalo se o obdobu plyšového maskota Defíka. Také s jejím nákupem se pojí pomoc, která přináší peníze a radost tam, kde jsou potřeba,“ dodala Razýmová.