Liberec jako město kultury představuje téma celého obrazu. Je rozdělený na dvě části, z nichž jedna odpovídá aktuální podobě města pod Ještědem. Umělci Jan Simandl, Adam Windsor a Václav Kovář ji vystihli potemnělými budovami, šedí a zahlceností reklam. Naopak středu dominuje skupina kulturně založených lidí, kteří budují libereckou kulturu a usilují o její ideální budoucí podobu. „Zaujalo nás, že se město rozhodlo kandidovat a chtěli jsme to podpořit. Zároveň bychom rádi inspirovali další kreativní lidi z Liberecka, aby přišli se svými nápady a obohatili atmosféru města,“ řekl jeden z trojice výtvarníku Jan Simandl.

124 hodin práce

Samotné dílo vzniká od pátku 4. února a hotovo bude ve středu 9. února, celkem na něj mají umělci 124 hodin. Trojice malířů se střídá ve spánku tak, aby vždy byl alespoň jeden u plátna. S malíři mohou zájemci komunikovat prostřednictvím chatu, psát připomínky, nápady či dotazy. Stačí sledovat přímý přenos na YouTube kanálu Nevzdělanci. Zájemci je mohou také osobně navštívit v Galerii Lázně během otevíracích hodin.

„Nemalujeme obraz Liberce, jaký je, ale jaký by mohl být. Dílo bude svědectvím dnešní doby. Bude to obraz toho, jaký Liberec by chtěli jeho obyvatelé na počátku roku 2022. Tento obraz bude poslem do budoucnosti, odkaz příštím generacím a stopa současnosti, která přetrvá,“ zdůraznili výtvarníci. Ti zatím nepřemýšleli, zda a kde bude obraz po dokončení k vidění. „Užíváme si tvůrčí proces. Zatím to je úplně otevřené,“ upřesnil Simandl s tím, že podobně to mají i s názvem. „Necháme diváky, aby přišli s nápady na jméno,“ dodal.

Plátno liberecké kultury vzniká ve spolupráci s Magistrátem města Liberec a s Technickou univerzitou v Liberci (TUL). Ekonomická fakulta se snaží svými aktivitami přispět k rozvoji kulturně-kreativních odvětví v regionu a zmapování kreativního myšlení v Liberci představuje příležitost pro další rozvoj Liberecka. „Kulturně-kreativních odvětví je celá řada. Není to jen o výtvarném umění, filmu, televizi, divadle, hudbě nebo knihách. Je to také architektura, reklama, gastronomie a další odvětví sahající i do oblasti výpočetní techniky, telefonů a aplikací. Patří sem i širší ekonomika zahrnující vše od cestovního ruchu po sociální média,“ podotkla Petra Rydvalová z TUL.

Tvorbu plátna doplnily i on-line rozhovory s osobnostmi spojenými s kandidaturou města na EHMK 2028. V pondělí přijal pozvání Petr Šimon, který je koordinátorem a programovým manažerem kandidatury, v úterý 8. února se stal hostem zakladatel společnosti Lasvit a jeden z ambasadorů kandidatury Liberce Leon Jakimič. Trojici uzavře ve středu 9. února vedoucí odboru kanceláře architektury města Liberce Jiří Janďourek. „Kromě toho, že rozumí architektuře, které se věnuje i jako pedagog na liberecké univerzitě, je také skvělý muzikant,“ dodala Rydvalová.

Až do konce února poběží další projekt v podobě stručného průzkumu na téma kulturní a kreativní Liberec, který pochází z dílny Technické univerzity v Liberci. Jeho součástí je mapa, do které mohou zájemci kulturní místa v městě zaznamenávat. „Anonymizovaná data z chatu tvorby obrazu a pocitové mapy budou zpracována pomocí lexikální analýzy a využita pro vymezení potenciálního rozvoje města v rámci územně analytických podkladů,“ vysvětlila Rydvalová.

Děkan Fakulty umění a architektury TUL Osamu Okamura upozornil na skutečnost, že v posledních letech se v soutěži více přihlíží i k sociálnímu či socio-ekonomickému rozměru kandidatury. Podle něj mají šanci i města, která projeví snahu se ve směru vyšší kreativity posunout a překlenout tak současné problémy. „Nejde zde totiž pouze o kreativitu v oblasti umění a kultury, ale také o rozvoj kreativního průmyslu a podporu tvorby pracovních příležitostí s vyšší přidanou hodnotou. Pokud budeme v regionu rozvíjet tvůrčího ducha a vytvářet pracovní příležitosti, které poskytují prostor pro inovace a kreativitu, talentovaní lidé tu zůstanou a budou region dál rozvíjet,“ doplnil Okamura.