Trvalo to více než pět let, ale nakonec se Městský plavecký bazén v Liberci dočká rekonstrukce, která se vyšplhala přes miliardu korun. Původní objekt plaveckého bazénu je v havarijním stavu a průběžně se objevují problémy provozní i legislativní. Město navíc změnilo podmínky v zadávací dokumentaci pro modernizaci bazénu, čímž se termín podání nabídek posunul o dalších 60 dní a soutěž by měla skončit v druhé polovině letošního prosince.

„Cílem je na základě dobře připravené zadávací dokumentace vybrat takového dodavatele, který nám zrekonstruuje bazén v perfektní kvalitě. Chceme, aby byl bazén schopen po své rekonstrukci sloužit návštěvníkům dalších třicet, čtyřicet let, a tomu také musí odpovídat naše nároky a požadavky na jeho rekonstrukci,“ sdělil náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek (ODS).

Ten nechal její znění v minulosti překontrolovat společností Transparency International, která neshledala zásadní nesrovnalost či konkrétní nastavení dílčích podmínek, která by zvyšovala míru korupčních rizik nad rámec běžný u podobně významných a finančně objemných veřejných zakázek.

Bazén se měl podle původních plánů města uzavřít na začátku nového roku. „Minimálně dva měsíce zaberou logistické práce. Dojde k přesouvání materiálů a věcí, které tam má zaprvé Bazén Liberec, budeme je muset uskladnit, za další se tam odtud budou odvážet věci, které „nejsou přišroubované“, musí se s nimi nějakým způsobem naložit,“ podotkl Žídek na říjnovém zasedání zastupitelstva.

S tímto plánem nesouhlasila opozice. Argumentovala tím, že když se posune výběrové řízení i výběr firmy, mělo by se posunout i uzavření bazénu. „Jinak to nedává logiku. Když se původně počítalo, že po ukončení lhůty pro podání nabídek budou třeba více než tři měsíce na výběr dodavatele, a v průběhu výběru bude bazén sloužit svým uživatelům, nyní by se měl uzavřít pouhých deset dnů po přijetí nabídek,“ okomentovala v říjnu situaci zastupitelka Zuzana Kocumová (LOL) s tím, že by se vedení města mělo snažit o maximální zkrácení doby, kdy bude Liberec bez bazénu. „A představa, že bazén bude minimálně dva, ale spíš čtyři měsíce jen prázdný stát, nic se zde nebude dít, a kluby, školy ani občané zde nebudou moci plavat, je dost smutná,“ zdůraznila.

O prodloužení provozu bazénu už město začalo jednat. Podle Židka se ale musí vyřešit dodávky energie a také zaměstnanci.

Plánovaná rekonstrukce uzavře bazén na dva roky, odsouhlasilo ji letos v červnu zastupitelstvo. Pro se vyslovilo 26 zastupitelů, čtyři se zdrželi a pět jich bylo proti. Na nákladnou modernizaci si město plánuje půjčit 750 milionů korun a nabízí se dva varianty, jak úvěr od bank získat.

„Tou první je klasický úvěr ve výši 750 milionů se splácením na 10 let s tím, že zbytek financování zajistíme z dotací. Nebo můžeme zvolit variantu číslo 2. Ta je podmíněná tím, že získáme kontokorentní úvěr až do částky 750 milionů, který nám dovolí dynamicky pracovat s aktuálně volnými finančními prostředky města. A současně možností použít tento kontokorent pouze v případě, že to bude nutné,“ informoval primátor města Liberec Jaroslav Zámečník (Starostové pro LK) s tím, že město má aktuálně na svých účtech disponibilní částku ve výši téměř miliarda korun. „Bazén bychom teoreticky mohli financovat zcela ze svého. Musíme ale pochopitelně myslet i na jiné slíbené a nutné investice,“ zdůraznil primátor.

Dalších 150 milionů by mohl přispět Liberecký kraj a město počítá se žádostmi o dotace, ať už od Národní sportovní agentury či Státního fondu životního prostředí.