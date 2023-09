Většina zákazníků logistické společnosti Zásilkovna dostala odškodnění za uvízlou zásilku v libereckém přepravním depu. Zbývající by ho měli obdržet nejpozději v říjnu. Zadržených zásilek je zhruba 13 tisíc, jsou v hodnotě jednotek milionů korun, informoval mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.

Zásilkovna. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Attila Racek

Zásilkovna se dostala do sporu s provozovatelem depa poté, co s ním na konci srpna ukončila spolupráci. Vinu za nevydané zásilky ani jedna strana sporu neuznává. K dohodě zatím nedospěli, vyplývá z jejich aktuálního vyjádření pro ČTK.

Zásilkovna z administrativních důvodů uvádí, že jde o "depo Liberec", i když fakticky jsou zásilky zadržované ve skladu v Bílém Kostele u Liberce. Podle Chalupy jich tam je zhruba 13 tisíc. „Zákazníků je méně, protože někteří z nich tam mají zásilek více," uvedl.

Většinu zákazníků už podle něj odškodnili. „V případě zásilek přepravovaných v rámci služby Mezi námi, které si mezi sebou posílají sami lidé, jsme do dnešního dne odškodnili prakticky všechny uplatněné reklamace," uvedl Chalupa.

Druhou skupinou jsou zásilky z internetových obchodů, které si podle Chalupy často chtějí odškodnění s klienty řešit přímo. „A my pak následně odškodňujeme internetové obchody. Zde máme nahrazeny celkem asi dvě třetiny uplatněných reklamací. Kompletní vyřízení všech refundací předpokládáme během října tak, jak nám budou přicházet poslední žádosti od zákazníků," dodal.

Peníze lidem vrátíme, tvrdí Zásilkovna. Jejich balíky uvázly v depu na Liberecku

Podle něj to je ve třináctileté historii firmy poprvé, co jim takto někdo zadržel zásilky. K dohodě s provozovatelem depa zatím Zásilkovna nedospěla. „Naším cílem je dohodu stále najít a zadržené zásilky zákazníkům doručit. Učinili jsme také bývalému externímu dodavateli několik konkrétních nabídek, bohužel nebyly vyslyšeny," uvedl Chalupa.

Trvání sporu potvrdil i vedoucí depa Jan Resler. „Věnují se tomu auditoři a jinak zatím žádnou konkrétní informaci nemám. Řeší se to auditem a diskutují mezi sebou právníci," sdělil Resler. To, že by některému zákazníkovi Zásilkovny vydali jeho zásilku přímo, podle něj není možné. „To nejde. Když není přístup do systému, tak nemůžete vydat nikomu nic," dodal.

Zároveň uvedl, že se libereckého depa netýká jiný mediálně známý spor Zásilkovny. „Ten nemá s námi nic společného," řekl Resler. Před dvěma týdny se před sídlem Zásilkovny na pražské Balabence sešlo asi 20 lidí, kteří se domáhali svých výplat. Tvrdí, že jim logistická firma přes čtyři měsíce dluží výplaty. Ta to odmítá. Chalupa už dříve sdělil, že s protestujícími není Zásilkovna v žádném pracovněprávním vztahu a žádné peníze jim nedluží.

Skupina Packeta, která vlastní Zásilkovnu, měla na konci loňska více než 15 tisíc výdejních míst ve čtyřech zemích. Počet přepravených zásilek loni vzrostl o čtvrtinu na zhruba 90 milionů, obrat se zvýšil o 23 procent na 6,1 miliardy korun. Pro skupinu pracuje přes 2000 lidí včetně brigádníků a externistů. Média letos informovala, že skupina Packeta je na prodej. Případnou koupi zvažuje investiční skupina PPF.