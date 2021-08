Přes 250 let starý a v mnoha ohledech unikátní dům v Orlí ulici v Liberci se brzy dočká nových obyvatel. Město stavbu zrekonstruovalo za zhruba 40 milionů korun a získá tak dvanáct nových sociálních bytů.

Dům v Orlí ulici v Liberci před rekonstrukcí. | Foto: Město Liberec

Náročná rekonstrukce skončí začátkem září a do dvou měsíců by se do domu měli nastěhovat nájemníci. Stavbě v Orlí ulici přitom v minulosti opakovaně hrozilo zbourání. Liberec se ale rozhodl historicky významnou ukázku architektury a stavitelství z období pozdního klasicismu zachránit a místo demolice získat evropskou dotaci na její záchranu.