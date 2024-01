/FOTO, VIDEO/ Zajistí městu pod Ještědem odpovídající moderní zázemí pro zdravotnické zařízení typu fakultní nemocnice a zefektivní a spojí provoz urgentních příjmů, centrálních operačních sálů a intenzivní péče. Centrum urgentní medicíny představuje jednu z největších zdravotnických investic v zemi a první etapa modernizace Krajské nemocnice Liberec je v plném proudu.

Při stavbě nemocničního centra doposud vytěžili stavaři 21 tisíc kubíků zeminy. Stav k 17. 1. 2024. | Video: Jiří Louda

Osu celého projektu představuje Kristiánova ulice. Od ní směrem dolů probíhají zemní práce pro budoucí parkovací dům pro 330 aut, ve kterém bude umístěno energocentrum pro celý nemocniční areál. Pokud to počasí dovolí, provádí stavaři záporové pažení, probíhá příprava pro výkopové práce na energokanál, který povede v podzemí z energocentra směrem do areálu nemocnice.

„Máme hotové tzv. předpolí nemocniční budovy D, kde sídlí oddělení následné péče. Jedná se o provizorní otočení vstupu do objektu tak, abychom v sousedství budovy mohli dokončit stavební jámu pro parkovací dům s energocentrem, který by měl být hotový do konce příštího roku,“ řekl hlavní inženýr stavby Petr Šmakal. Předpokládaný termín celé dostavby, která přesáhne tři miliardy korun, je rok 2026.

V minulosti komplikovaly stavařům postup kilometry inženýrských sítí, které tam buď vůbec neměly být, popřípadě na jiném místě. O překvapení se postarala i nezdokumentovaná bývalá čerpaní stanice v ulici Jablonecká. „Budujeme základy pro stavbu jeřábů. Na přelomu ledna a února tu vztyčíme dva věžové jeřáby, jeden bude před fasádou pavilonu D a druhý v Kristiánově ulici,“ doplnil Šmakal s tím, že na stavbě budou časem celkově čtyři jeřáby.

Zdroj: KNL

Stavební práce se dotkly i heliportu, kde bylo v loňském roce demontováno schodiště. Hloubí se zde jáma do hloubky dvanácti metrů, kde bude umístěn kolektor sloužící k ukládání inženýrských sítí. Jak zdůraznil hlavní stavbyvedoucí Ondřej Jandejsek, heliport je během stavebních prací průběžně monitorován a měřen a veškeré technologické postupy byly projednány se statikem. „V této části stavby běží vše bez problému,“ podotkl.

Zachování provozu heliportu si vyžádalo vznik fungujícího systému včasné výstrahy. „V momentě, kdy z prostoru letiště startuje letecká záchranná služba, dostáváme avízo na telefon prostřednictvím GSM brány. Ta informace předá na dalších deset telefonních čísel a my jsme schopni práce, které by mohly ohrozit přílet vrtulníku, omezit nebo zastavit,“ přiblížil systém Jandejsek. Podobným způsobem se dozví i tom, pokud je let zrušen.

Dokončením tzv. předpolí a změny režimu vstupu do pavilonu D koncem loňského roku se mohli stavaři přesunout do prostoru původního vstupu, kde chybí dokončit zhruba 2 tisíce kubíků zemních prací tak, aby měli připravenou kompletní základovou spáru pro zahájení realizace parkovacího domu. „V tuto chvíli máme vytěženo dohromady zhruba 21 tisíc kubíků zeminy, což je necelá třetina celkového objemu. Z toho, co se vytěžilo, bylo přibližně 15 % skály,“ doplnil Šmakal.

FOTO, VIDEO: V trenkách na vrchol! Ještěd přivítal partu otužileckých nadšenců

Hlavním investorem stavby je Liberecký kraj, finančně se zapojili i další tři akcionáři nemocnice, tedy města Liberec, Turnov a Frýdlant. Krajská nemocnice, která dofinancuje zbytek, má v plánu využít dotační programy Evropské unie. Vybudování centra připravovala nemocnice přes deset let. Nutně jej potřebuje, nemocnici chybí jednotný příjem i centrální laboratoře, ale také dostatek prostoru k parkování a proto jde z pohledu rozvoje nemocnice o zásadní projekt.

Konkrétní obrysy začala chystaná modernizace dostávat v roce 2012, kdy byla provedena obsáhlá analýza problémů jednotlivých pracovišť. Poklepání na základní kámen Centra urgentní medicíny, které se uskutečnilo loni 26. dubna, se zúčastnil i prezident České republiky Petr Pavel. „Chci na tomto místě ocenit odhodlání pana ředitele a současně mu pogratulovat, že se jeho týmu podařilo dovést projekt do finálního stádia. Mně osobně dávají investice do vzdělání a zdravotnictví ten největší smysl a v tomto případě jde o investici do špičkového pracoviště,“ okomentoval událost Pavel.