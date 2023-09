/FOTO, VIDEO/ Pár roztrhaných silonek, odhozené plavecké brýle či školní taška. Pro některé na první pohled obyčejné předměty, pro jiné však připomínka traumatické události. Nezisková organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí zahájila v Liberci výstavu s názvem Obyčejné předměty, neobyčejná bolest.

Výstava Obyčejné předměty, neobyčejná bolest. | Video: Jiří Louda

Výstava představuje příběhy sedmi obětí sexuálního násilí. Co prožily a jak razantně to ovlivnilo jejich život? Čeho všeho se kvůli prožitému traumatu musely vzdát? Jaké předměty každodenního použití jim neustále připomínají to, na co by nejraději už navždy zapomněly? Na tyto otázky najdou odpovědi návštěvníci obchodního centra Forum Liberec až do 16. října.

„Našim cílem je lidem, kteří sexuální násilí nezažili, pomoci představit si, jak nedozírné následky může toto trauma na oběti mít. S čím vším se musí potýkat a jak moc to jejich život ovlivňuje. Z naší přímé práce s oběťmi sexuálního násilí totiž víme, že se často setkávají s necitlivým nebo odmítavým přístupem ze strany rodiny, přátel i institucí,“ řekla Deníku ředitelka proFem Jitka Poláková s tím, že tento přístup má kořeny ve společenských stereotypech, klamných představách a neznalosti dlouhodobých následků sexuálního násilí.

„Přiblížením toho, co oběti zažívají, se tak snažíme zvýšit porozumění veřejnosti a předcházet domněnkám, které často působí jako překážky bránící obětem ve sdílení svého traumatu a vyhledání pomoci,“ dodala.

Součástí výstavy jsou tak kromě psaného textu a oblečení i všední předměty, které v sobě nesou nevyřčené a nesdělené příběhy obětí sexuálního násilí. Poukazují na vrstvy traumatu, které sahají daleko za samotný čin. Jedná se například o strach promluvit, protože jim nikdo neuvěří, izolaci a samotu, které oběti zažívají, když toto břímě nesou samy. Sexuální násilí zároveň způsobuje hluboké, nevyčíslitelné ztráty jako neuskutečněné sny, nenaplněné ambice, opuštěné koníčky, prosté radosti navždy spojené s bolestí.

Jeden z příběhů ukazuje, že oběťmi sexuálního násilí už dávno nejsou jen ženy. S příběhem se svěřil i mladý muž, který se věnoval plavání. Jednou zůstal v bazénu poslední, dal si několik koleček navíc. Trénoval na důležitý závod. „Šel jsem pak jako vždycky do sprchy a on tam najednou byl. Přišel, přimáčkl mě ke stěně a začal mě osahávat v rozkroku. Byl jsem v šoku a nezmohl se vůbec na nic,“ uvedl s tím, že trenér toho po chvíli nechal, ještě ho poplácal po tváři a prostě odešel. „Pak jsem chytil strašnýho rapla a rozmlátil dvě skříňky v šatně. Musel jsem upustit ten příšernej vztek,“ dodal.

Výstava je postavena na kontrastu obyčejných předmětů s popisem traumatické události, kterou obětem tyto předměty připomínají, a ztrátou, kterou jim sexuální násilí způsobilo. Pár silonek tak ztělesňuje zničené profesní sny a životní jistoty ženy, jejíž prosperující kariéra byla náhle zastavena v důsledku otřesné události.

Odhozené plavecké brýle symbolizují ztrátu potenciálu a nadšení mladého muže pro plavání, které po traumatické události nahradil strach a úzkost. Školní taška odráží sžíravý strach ženy o své dítě, který je v příkrém kontrastu s bezstarostným dětstvím, jež jí samotné bylo odepřeno. Předměty a příběhy za nimi jsou dále doplněny informacemi o sexuálním násilí, statistikami nebo tipy, jak pomoci osobě blízké, pokud si něčím podobným prošla.

„Výstavou chceme přispět k vytvoření vnímavé a empatické společnosti, která věří, naslouchá a bez předsudků podporuje ty, kdo sexuální násilí zažili. Společnosti, ve které se oběti nemusí bát svěřit se či požádat o pomoc. To je totiž pro oběti velmi úlevné, nebýt na něco tak náročného samy,“ dodala Kateřina Karlová, koordinátorka výstavy a projektová koordinátorka v proFem.

Výstava je součástí komplexní kampaně proFem a je doplněna obsahy na Facebooku a Instagramu, webu verimeobetem.cz a dále videospoty, které nyní vznikají. Kromě Liberce bude výstava později dostupná také v dalších městech.