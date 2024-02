/FOTO, VIDEO/ V panoptikum lidských kuriozit se proměnila jedna z místností libereckého Centra Babylon. Zde umístěné voskové figuríny pocházejí z muzea v Petrohradě, kde je vytvořili přední umělci světového formátu.

Putovní výstava voskových figurín lidských kuriozit v libereckém Centru Babylon. | Video: Jiří Louda

Při výrobě použili pravé lidské vlasy a lékařské oční implantáty, proto sochy působí dokonale živým dojmem. Voskové figuríny přibližují poutavé osudy lidí, kteří se dokázali povznést nad svůj hendikep a přetavit jej v dar, který jim umožňoval i s touto velice neobvyklou vizáží stát se celebritami své doby. „Výstava představuje světový unikát. Petrohradské muzeum před lety vyhořelo, tudíž tato výstava je jednou z posledních svého druhu na světě,“ zdůraznil kurátor výstavy Alfréd Šmíd.

Na návštěvníky čeká 27 figurín, mezi nimi nechybí například Johny Eck, který se narodil bez dolních končetin, Clamentine Deleit pyšnící se plnovousem či francouzská pornoherečka Lolo Ferrari, která se proslavila jako žena s největšími prsy na světě. „Zajímavé jsou opravdu všechny, ale doporučuji před návštěvou zhlédnout film Největší showman. Poté hodně pochopíte,“ vzkázal Šmíd.

Výstava potrvá v Centru Babylon až do 18. února a je přístupná od 10 do 18 hodin. „Na chvíli vrátíme návštěvníky o sto a více let zpět časem a ukážeme jim prostředí cirkusových side show a dodnes kontroverzních freak show,“ dodal kurátor.