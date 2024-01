Přestože výskyt černého kašle dosáhl maxima v roce 1956 a po zavedení plošného očkování došlo k poklesu nemocnosti a úmrtnosti u dětí, aktuálně řada evropských zemí včetně Česka hlásí jeho šíření.

„Velmi alarmující je, že v případě České republiky dochází podle dostupných hlášení k lokálním výskytům černého kašle u neočkovaných dětí, a to i školního věku. Přitom očkování proti pertusi patří mezi povinné vakcíny. Vývoj tak napovídá, že černému kašli se daří z velké části mezi lidmi, kteří očkování odmítají,“ sdělila ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbora Macková.

Výjimkou není ani Liberecký kraj, kde se počet případů téměř zčtyřnásobil. Zatímco v roce 2022 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje evidovala šest případů, loni už jich bylo 23. Nejmladšímu byly 2 měsíce, nejstaršímu 75 let. Letos se už nakazili čtyři lidé ve věku od 21 do 45 let, všichni očkovaní. Relativní nemocnost je ve všech okresech kraje podobná.