Pumu pyrotechnici nakonec zneškodnili a velitel zásah označil za úspěšný. Liberečané ale upozornili i na některé problémy.

„Informovanost nulová, většinu informací si lidi sami hlásili přes Facebook a často se objevovaly totální kraviny,“ popsal na Facebooku uživatel Honza. „Když už jezdí auto s amplionem a hlásá, že veškeré informace nalezneme na Facebooku, mohli by taky říct na které stránce,“ přitakala Dáda.

Z Facebooku skoro nic nezjistili

Ten, kdo čekal, že aktuální informace nalezne na webu města, se přepočítal. Informace o evakuaci se tam objevila až druhý den, když už bylo po všem. Na facebookovém profilu města byly během večera zveřejněny dva aktuální příspěvky – napsal je tam sám primátor z terénu. „Je to jedno ze zjištění, že nemáme na radnici nastavený žádný takový mechanismus. Můžeme zvážit, jestli by v podobných krizových případech neměl nastupovat někdo z našeho tiskového oddělení,“ zauvažoval liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Podle něj se ale nedají dělat konkrétní závěry do doby, než bude zásah vyhodnocen. „Zatím mám jen své vlastní postřehy, plánujeme ale schůzku bezpečnostní rady. Velitel zásahu požádal všechny zúčastněné, aby zaslali postřehy o tom, co fungovalo a co nikoli,“ popsal Zámečník, s tím, že někteří občané se už na něj se svými zkušenostmi obrátili a reakce dalších uvítá.

Jiní lidé ale hodnotili komunikaci kladně. „V mém domě zvonili hasiči, ověřili, jestli mluví se všemi v domě, a všechny řádně informovali a poučili, přikázali evakuaci, taktéž obešli další sousedy, během rozhovoru byli velmi slušní a odpověděli na všechny otázky,“ popsal na městském Facebooku uživatel Tomáš.

Evakuované nejvíc zajímalo, kdy se budou moci vrátit domů, což je ovšem informace, kterou nikdo vědět nemohl. Lidé v evakuačních centrech se o ukončení zásahu dozvěděli hned, ti, kteří odjeli ke známým či příbuzným, byli odkázáni především na informace v médiích. Podle primátora se za tímto účelem zvažovalo využití městského rozhlasu. „Muselo by se ale hlásit v celém městě, třeba i v Pavlovicích nebo Krásné Studánce. Rozhlas jsme proto nepoužili,“ řekl Zámečník.

Primátor navštívil evakuované

Ten byl ve středu večer přítomný v krizovém štábu i na kontrolách obou evakuačních center, ve školách Ještědská a Dobiášova. „Lidé si měli kam sednout, na obou školách byli přítomni ředitelé, povolali i kuchařky, zajišťovali vodu a čaj,“ zhodnotil Zámečník.

„Děkuji všem občanům za trpělivost a disciplinovanost. Byla to největší evakuační akce, kterou pamatuji,“ dodal. Její vyhodnocení bude důležité i pro případné budoucí podobné případy. Nalezená puma totiž pocházela z náletu na konci druhé světové války a po Liberci jich může být stále umístěno víc.

Analýzu toho, kde se případně nacházejí, město ale podle primátora nechystá. „Považuju to za finančně velmi nákladné, znamenalo by to vytyčit území a začít ho překopávat, a to třeba včetně komunikací,“ řekl. V oblasti tehdejších náletů by si ale podle něj měl každý při bagrování být vědom, že na pumu může narazit.