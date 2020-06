Z věže uvidíte nejen město s výjimečné perspektivy ale i okolní hory a jejich vrcholky. Na věž návštěvníky dovede pracovník Městského informačního centra v rámci III. prohlídkového okruhu. Za vstup zaplatíte 30 korun.

Kromě věže nabízí centrum další dva okruhy, ve kterých si návštěvníci prohlédnou zajímavé radniční interiéry, krásné vitráže, nástropní malby i bohatě zdobenou obřadní síň.

Prohlídky probíhají od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00 hodin, v sobotu pak od 9:00 do 11:00 hodin. Začíná se každou celou hodinu a start je v Městském informačním centru vedle nového magistrátu.