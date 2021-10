Toto volební stanoviště vyrostlo ve středu 6. října i na parkovišti v Pastýřské ulici v Liberci. Průjezd vyznačovaly kužele a před vojenským stanem volební komise se nacházela „plenta“ z OSB desek. Případní zájemci se nemuseli nijak nahlašovat a možnost vhodit lístek do volební urny měli do středečních 17 hodin.

/FOTO/ Už tento pátek 8. října se otevřou volební místnosti a během víkendu voliči rozhodnou o novém složení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Lidé v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19 i letos mohli využít svého volebního práva, a to díky drive-inu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.