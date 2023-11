Celodenní výstražná stávka na základních, středních a mateřských školách se blíží. Odboráři ji vyhlásili na pondělí 27. listopadu a zapojit se do ní rozhodly nejen školy v krajském městě, ale napříč celým libereckým okresem.

Stávka škol. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Cihla

Vedení školských zařízení zdůrazňují, že nejde primárně o platy, ale o nekoncepční přístup ke vzdělávání dětí a ohrožení jeho kvality. České školství se podle pedagogů zmítá v kolotoči nesystematických změn a rozhodnutí, které vedou k jeho destabilizaci, nejistotě a hledání krajních řešení. Plánované změny by se měly dotknout hlavně nepedagogických pracovníků a snížení maximálního počtu hodin, tedy krácení PHmax.

Hodnota PHmax představuje maximální týdenní počet hodin vyučování v rozsahu podle rámcového vzdělávacího programu financovaný ze státního rozpočtu. Právě jeho snížením chce vláda ušetřit peníze.

Stávku podpoří všichni zaměstnanci Mateřské školy Český Dub, která tak bude po celý den uzavřena. Jak zmínila ředitelka Marcela Sládková, nejde o nespokojenost s výší platů pedagogických pracovníků, ale o jejich vyjádření lítosti nad přístupem vlády k nepedagogickému personálu škol a celkově nekoncepčnosti při rozhodování o vzdělávání dětí. „Mrzí nás, pokud uzavření školky způsobí komplikace, ale pokud bychom nyní mlčeli, podíleli bychom se svým pasivním přihlížením na snížení kvality současného školství,“ zdůraznila Sládková. Z obdobných důvodů utichne výuka i v českodubské základní škole.

„Jsem nucen uzavřít z objektivní příčiny nemožnosti zajistit provoz celou školu, družinu i školní jídelnu. Tento den neproběhnou ani kroužky,“ vyjádřil se ředitel Základní školy T. G. Masaryka v Hodkovicích nad Mohelkou.

Ředitelské volno vyhlásila i Základní škola v Hejnicích, fungovat nebude družina ani místní mateřská škola. „Pracovníci škol nestávkují kvůli svým platovým požadavkům, ale především kvůli hrozícím změnám v systému financování regionálního školství, které by se negativně projevily na kvalitě vzdělávání dětí,“ přiblížilo své stanovisko vedení školy.

Obdobná situace bude panovat ve škole v Jablonném v Podještědí, jelikož se 37 zaměstnanců zúčastní celodenní stávky. Pro žáky 1. - 3. tříd bude zajištěna jak školní družina, tak i školní program, který nahradí všem žákům z těchto tříd běžnou výuku.

Skvělá práce! Liberečtí policisté zachránili život seniorovi v bezvědomí

Výstražná stávka bude mít dopad na průběh výuky ve škole v Novém Městě pod Smrkem, kde se uskuteční výuka ve třídách I. A, I. B, III. A, V. A a V. B. Ostatní žáci budou mít volno.

Stávku podpoří i ZŠ a MŠ Vítkov v Chrastavě. Podle starosty města Michaela Canova opravdu hrozí, že financování malotřídek spadne pod stejné parametry, jako je tomu u škol úplných, a tím pádem by je musely v podstatné míře dofinancovávat obce. „Vítkovská malotřídka má tu výhodu, že spadá pod město, které případnou finanční zátěž dokáže lépe unést. Likvidace naší malotřídky tudíž nehrozí, i kdyby skutečně ke změnám ve financování malotřídek došlo,“ zdůraznil.

Stávka přinese komplikace rodičům, kteří si musí zajistit hlídání svých ratolestí. Například Radek Pirkl se o stávce dozvěděl díky e-mailu, který s předstihem rozeslal ředitel waldorfské školy, kterou jeho děti navštěvují. V něm vysvětlil důvody, proč se škola ke stávce připojí. „Jde tu tedy o kvalitu výuky a rozhodnutí ředitele připojit se ke stávce plně chápu a podporuji. Nic jiného mi ani nezbývá,“ svěřil se s tím, že buď on nebo jeho manželka zůstanou s dětmi a budou pracovat z domova.

Zachráněnky slaví úspěch. Mladá maminka opravuje panenky, líbí se i na Liberecku

Chápe ale, že někteří takové možnosti nemají. „Na druhou stranu je financování školství zásadní investice do budoucnosti státu a mělo by být dostatečné, jde tu přeci o kvalitu vzdělání těch, kteří jednou budou tuto zemi řídit a budou v ní mít rozhodující pozice. Držím v tomto školám i nám palce,“ doplnil.

Řada pedagogů si uvědomuje, že stávka se dotkne rodičů a může narušit každodenní chod domácností a osobní a pracovní povinnosti. „Jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků,“ dodala za Stávkový výbor zaměstnanců ZŠ a MŠ Mníšek Pavlína Perglová.

Zdroj: Jiří Louda