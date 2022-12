Pomohlo mu specializované oddělení ve Vazební věznici Liberec, jež se zaměřuje na odsouzené s duševní poruchou či s poruchou chování, kteří za sebou mají násilnou trestnou činnost. „Na spoustu věcí jsem si nedokázal odpovědět. Chtěl jsem se změnit, ale podle svých pravidel, vlastní cestou. Chvíli jsem si myslel, že to nezvládnu, chtěl jsem z programu odejít,“ svěřil se.

Specializovaný program vznikl před čtrnácti lety a hlavním cílem terapeutického zacházení s klienty je snížení rizika recidivy. Znamená to zvýšení schopnosti klienta žít po propuštění samostatně a legálně v kontextu společenského systému a převzetí odpovědnosti za vlastní způsob života. „Členové skupiny na sobě pracují a jsou nuceni se každý den zabývat svojí duší, pochopit své chování, reakce a poznat, a především přijmout, své chyby, což není vůbec jednoduché. Navíc v prostředí, kde ukázat slabinu se vůbec nevyplácí,“ zdůraznila mluvčí liberecké věznice Radka Šmucrová.

Intenzivní terapeutický program, který musí odsouzení umístění v tomto oddílu podstoupit, trvá 12 až 18 měsíců a skládá se především ze speciálně výchovných aktivit. Důraz je kladen na dynamiku skupiny a vybudování důvěry.

Probrečel čtyři dny

Právě samotné otevření se pro Davida H. představovalo největší problém. „Nechtěl jsem znovu prožívat minulost. Byl jsem zvyklý za sebou pálit mosty a celý život jsem byl sám. Po půl roce se to ve mně zlomilo, probrečel jsem čtyři dny a pochopil, že mi konečně chce někdo pomoci,“ upřesnil.

Odsouzení se podle vychovatele – terapeuta Zdeňka Bořila často vnímají sami jako oběti. Kvůli tomu nemohou nahlížet na to, co způsobili jiným. „Ve většině případů se jedná o cyklické násilí, kdy se někdo dopouštěl násilí na nich, ať už šlo o děti týrané v rodinách, či šikanované v ústavech. Násilí je provází od dětství a cílem programu a terapie je cykličnost násilí zastavit,“ popsal Bořil.

Nemusí mít brnění

David H. by specializované oddělení doporučil všem odsouzeným. I když krátce po propuštění pociťoval stavy úzkosti a bál se, že už nikam nezapadne, rozhodně této zkušenosti nelituje. Zpět domů na Moravu se nevrátil, už téměř rok a půl žije na severu Čech a našel si práci v Německu. „Pochopil jsem, že nemusím mít brnění a být připraven stále na boj. Zlepšily se mi vztahy, jsem šťastný a konečně jsem našel harmonii,“ řekl.

Kapacita skupiny je stanovena na čtrnáct členů, přičemž skladba vězněných se v průběhu trvání programu může měnit,. Jednou z podmínek absolvování programu je i předpokládaný konec výkonu trestu, který by měl být maximálně v horizontu dvou let. „Propuštění mohou v rámci mezirezortní spolupráce nastoupit na léčbu, pokud bojují se závislostmi. Spolupracujeme s libereckou farou a také s K-centrem Most k naději,“ sdělila Šmucrová.

Nedořešená závislost na návykových látkách a nefunkční rodinné zázemí představují největší rizika pro odsouzené po jejich propuštění. Mnoho odsouzených pak také zůstává uvězněno i na svobodě, a to v dluhové pasti, se kterou si bez pomoci neumí poradit. V kombinaci s narušeným sociálním prostředím, ve kterém se pohybují, se často vrací zpět k páchání majetkové trestné činnosti.

U absolventů terapeutického programu je podle Bořila míra recidivy nižší než u odsouzených z běžného výkonu trestu odnětí svobody. Navíc většina klientů, kteří po propuštění selžou, už při své trestné činnosti nepoužívá násilí. „Opravdu věřím tomu, že práce, kterou v našem specializovaném oddílu vykonáváme, je především úspěšnou a praxí prověřenou formou ochrany společnosti, a hřeje mě u srdce představa každého člověka, který i díky nám nebyl ve svém životě nikdy napaden a oloupen,“ uzavřel Bořil.