Město pod Ještědem v letošním roce soutěžilo zakázky v hodnotě téměř 700 milionů korun. Úřad v roce 2023 připravil přibližně 75 veřejných zakázek, z nichž dokázal ušetřit daňovým poplatníkům bezmála 65 milionů korun, tvrdí primátor města Liberec Jaroslav Zámečník. Dle jeho slov stojí za úsporou kvalitní příprava i nastavení podmínek soutěží.

Radnice a magistrát v Liberci. Ilustrační foto. | Foto: Město Liberec

„Ta úspora je značná a představuje cca 10 % z celkového objemu peněz u zakázek, které jsme v roce 2023 soutěžili. Konkrétně jsme Liberečanům díky tomu dokázali ušetřit bezmála 65 milionů,“ řekl Zámečník, který má mimo jiné na starosti ekonomiku města.

V absolutních číslech je aktuálně nejzásadnější úspora na projektu rekonstrukce budovy Uran. A to téměř 4,4 milionu korun. Město díky tomu zvažuje rozšířit celkový rozsah prací a úprav, které se v rámci oprav objektu mají udělat. „To, co jsme díky dobře nastavené soutěži neutratili, bychom podle mě měli investovat do této rekonstrukce a opravit více prvků, než jsme původně předpokládali,“ popsal liberecký primátor.

Za velmi vydařenou považuje i soutěž na rekonstrukci povrchů dětských hřišť a renovaci houpaček, lanovek i terénní úpravy v Dobiášově ulici, kde se povedlo snížit původně očekávaný objem investic dokonce na polovinu. V podobném duchu chce Liberec podle primátora Jaroslava Zámečníka pokračovat i u dalších soutěží, které chystá v nadcházejícím roce 2024 a 2025.

„Stále ale máme co zlepšovat. Za sebe bych si přál více zefektivnit například soutěžení zakázek u dopravního podniku. Tam máme jisté rezervy. Ale věřím, že i zde se nám povede dostat na větší úspory, protože náklady na provoz MHD každým rokem dál rostou. Proto je třeba hledat způsob, jak je minimalizovat, abychom nemuseli náročný rozpočet za provoz a rozvoj MHD dál navyšovat a upravovat. Potom by patrně nemuselo docházet ani k citlivé a nepopulární úpravě cen jízdného, se kterou nás dopravní podnik letos trochu překvapil. Věřím, že i tady je prostor pro úspory,“ vysvětlil primátor Zámečník.

(s využitím tiskové zprávy)