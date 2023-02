Na Liberecku zavřeli pro náklaďáky další silnice, nemohou z Hejnic do Raspenavy

Víkendové sněžení přineslo na Liberecku dopravní komplikace, některé silnice bylo nutné kvůli přívalům sněhu uzavřít pro nákladní auta. Po silnici z Tanvaldu do Harrachova a dále do Polska se to týká také silnice z Hejnic do Raspenavy.

Sníh na silnicích, Ilustrační foto | Foto: Deník/Veronika Bernardová