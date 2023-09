Na řidiče a chodce čeká v Liberci od tohoto týdne několik dopravních omezení. Téměř celý čtvrtek bude uzavřeno náměstí Dr. E. Beneše.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Do dvou etap bude rozdělená oprava Sněhurčiny ulice na Sídlišti Kunratická, kde začaly práce v pondělí 25. září. Hotovo by mělo být do 10. listopadu. Od začátku týdne je uzavřená také ulice Na Valech, kde se pracuje na vodovodní přípojce. Omezení potrvá do pondělí 2. října.

Náměstí Dr. E. Beneše bude uzavření v prostoru mezi budovou radnice a budovou divadla F. X. Šaldy, a to ve čtvrtek 28. září od 6.00 do 22.00, a to z důvodu konání akce Divadelní náměstí u příležitosti oslav výročí 140 let otevření budovy divadla.

Objízdná trasa pro vozidla přijíždějící z ulice Železná je vedena ulicemi: Rumjancevova, Šamánkova, Masarykova, Klostermannova, Husova. Objízdná trasa pro vozidla přijíždějící z ulice Budyšínská je vedena ulicemi: Šamánkova, Masarykova, Klostermannova, Husova.

Objízdná trasa pro autobusy MHD (viz mapka) je vedena ulicemi: Rumjancevova, Šamánkova, 5. května, autobusy, které kvůli délce nebudou moci projet křižovatkou Šamánkova a 5. května, pojedou po ulici Masarykova, Vítězná, Husova. Na lince 12 bude zrušena zastávka Nám. Dr. E Beneše ve směru do centra, náhradní zastávka bude před kavárnou pošta, ve směru z centra bez omezení.

Objízdná trasa pro autobusy MHD ve čtvrtek 28. září.Zdroj: Liberec.cz