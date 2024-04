S dopravním omezením musí počítat řidiči, kteří pojedou po silnici i I/35. Od 12. do 14. dubna bude probíhat pravidelná jarní údržba libereckého tunelu a vyžádá si částečnou uzavírku. Doprava pro oba směry bude vždy převedena do druhého tubusu tunelu.

Liberecký tunel čeká čištění. | Video: Jiří Louda

V první etapě dojde k uzavření tubusu ve směru na Prahu, posléze od 13. dubna od 16 hodin do 14. dubna do večera potrápí řidiče uzavírka tubusu ve směru na Děčín a také úplná uzavírka sjezdu do Jungmannovy ulice. Objízdná trasa povede po ulici Hodkovická, Dr. Milady Horákové, Vratislavická a Čechova. „Libereckým tunelem projede denně zhruba 50 tisíc vozidel v obou směrech. Jarní čištění libereckého tunelu s sebou přináší zejména mytí a sanaci betonových konstrukcí a údržbu osvětlení,“ informoval mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

