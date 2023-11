Pokračující opravy kanalizace u Libereckého tunelu na silnici I/35 si v následujících týdnech vyžádají nová dopravní omezení. Aktuálně tu řidiči ve směru na Děčín projedou jen pravým pruhem.

Podle postupu prací se bude v úseku měnit i dopravní omezení. Současné opatření skončí v sobotu 25. listopadu, ale ne na dlouho. Od pondělí 27. listopadu do pátku 1.prosince bude před tunelem dočasné omezení rychlého jízdného pruhu ve směru na Děčín, a to každý den od 7.00 do 17.00.

Od večerních hodin prvního prosincového dne bude uzavřen tunelový tubus směr Děčín kvůli opravě poškozeného osvětlení.

„Od 2.prosince do 3. prosince bude uzavřen tunelový tubus směr Praha také kvůli opravě osvětlení. Od 3.prosince do 15. prosince bude uzavřen rychlý jízdní pruh v tunelovém tubusu ve směru na Prahu kvůli opravě kanalizace,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic.

