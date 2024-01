V rodině Abelových z Liberce se život obrátil vzhůru nohama, když jejich syn Kryštof čelil vážné nemoci. Z osobní tragédie se zrodila touha pomáhat jiným v podobné situaci, což vedlo k založení nadačního fondu Úsměv nejen pro Kryštofa. Fond, který začal s milionovým vkladem, nyní rozšiřuje své aktivity a podporuje onkologicky nemocné pacienty i hospicovou péči.

Rodina Abelova žijící v Liberci byla klasickou rodinou střední třídy. Pěkný byt, syn Kryštof na vysoké škole, atlet. Vše se začalo měnit na začátku roku 2018. Kryštof si už od začátku roku stěžoval na bolesti v noze na různých místech, ale díky jeho věku, vysoké sportovní zátěži a samostatnému bydlení na studentském bytě, tomu ani rodiče nepřikládali velkou váhu.

Před letními prázdninami se mu už zhoršila hybnost nohy, bolesti se zvyšovaly. V tu dobu měl Kryštof hotový 1. ročník Vysoké školy ekonomické. „V pátek 17. srpna volal liberecký ortoped a oznámil nám, že na vyšetření objevili velký nález a že nás posílá do Prahy na onkoortopedii. Ten den přestalo svítit slunce v naší rodině a od té doby již nikdy znovu nevyšlo,“ vzpomněla na těžké chvíle Marie Abelová.

Kryštofovi postupně vyoperovali koleno a část holenní a stehenní kosti. Dostal implantát, který ale musel být kvůli zánětu nahrazen spacerem – tyčí s cementovou výplní, která byla napuštěna antibiotiky. Už tehdy vzklíčila myšlenka pomáhat lidem v obdobné situaci. „Manželka měla pěkně placenou práci, já jsem podnikal. Ze dne na den jsme vše opustili a z ušetřených peněz jsme žili pro Kryštofa,“ uvedl Tibor Abel.

Uvědomili si, že jsou na tom dobře, že nemusí do práce. „Co když se ale do podobné situace dostane třeba svobodná matka někde z malé vesničky,“ položil řečnickou otázku Tibor. Rodina věřila, že se Kryštof uzdraví, a až to bude, začnou pomáhat podobně postiženým. Za dobu nemoci totiž narazili na problémy související hlavně s byrokracií a sociální sférou.

Situace v rodině byla i tak zoufalá. Kryštof měl neohebnou nohu, byl zesláblý, spolykal neuvěřitelné množství antibiotik. Po půl roce se spacerem, na den stejně jako předcházející rok, mu lékaři vrátili původní kolenní náhradu.

V září 2019 začal Kryštof znovu studovat a dodělal celý druhý ročník, následně začal studovat třetí a psát bakalářskou práci. Jenže v dalším roce nalezli lékaři u Kryštofa další metastáze, tentokrát na plicích. Zdravotní stav se rapidně zhoršil. Kryštof zemřel 4. listopadu 2020.

„První dva měsíce jsme kolem sebe doma chodili jak bez ducha. V lednu nás navštívil náš známý, současně významný jablonecký podnikatel, který sám má neziskovou organizaci. Dal nám peníze na rozjezd nadačního fondu, další díl jsme dodali sami. Vznikla nadace s vkladem jednoho milionu korun,“ přiblížil otec vznik nadace Úsměv nejen pro Kryštofa.

A proč tento název? „Kryštof se mě po návratu z rehabilitace v Hostinném, kdy jsme trochu rekapitulovali dva uplynulé roky, zeptal: Mami, kdy jsi se naposledy usmála a kdy jsi naposledy udělala něco pro sebe? Tak právě proto, aby lidé měli důvod se i v takovéto těžké situaci usmát, aby nemuseli bloudit. Usmějeme se nejen na Kryštofa, ale na každého, komu bychom prostřednictvím našeho fondu mohli pomoci," uvedla maminka Kryštofa.

Marie a Tibor oslovili velké neziskové organizace pomáhající onkologicky nemocným pacientům. Pomohly organizace typu Amélie. „Tyhle organizace byly a jsou ve svém ranku něco jako Real Madrid a Bayern Mnichov, my AC Horní Dolní. Všude nás ale přivítali až neuvěřitelně. A tak jsme se do toho pustili. Postupně jsme objeli všechna větší onkologická centra v Česku,“ vyprávějí.

Jako podnikatel, který spolupracoval asi se 150 partnery, myslel Tibor, že peníze pro fond sežene lehce. „Vše bylo jinak. Najednou se na nás začali dívat někdejší partneři mezi prsty. Z podnikatele se stal takový podivín, co pomáhá nemocným. Byly chvíle, kdy jsem myslel, že nadační fond musíme zavřít, protože se nedařilo shánět další finance. Náhle ale přišly tři velké zlomy,“ přiblížil Tibor.

Nejprve na nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa narazil mladý novinář Marek Tereba ze serveru novinky.cz. Napsal článek, který strhnul doslova smršť zájmu. Fondu začaly posílat malé částky tisíce lidí.

Následně se stali Abelovi hosty pořadu Host Lucie Výborné na Radiožurnálu. Další smršť. Jízda pokračovala dál. Abelovým se ozvalo olomoucké arcibiskupství, že fond podpoří charitativním Večerem lidí dobré vůle. Pro tuto příležitost natočil fond s Českou televizí medailonek.

V současné době s chodem nadačního fondu Úsměv nejen pro Kryštofa pomáhá dvanáctičlenný sbor mladých dobrovolníků. „Jsou úžasní. Podařil se jim nedávno velký majstrštyk,“ vypráví Tibor Abel.

Mezi jejich klienty patří pan Láska, obyvatel azylového domu. Přišel o děti, manželku, majetek. Je v terminálním stádiu rakoviny. „Naši dobrovolníci domluvili jeho setkání s jistým režisérem. Pan Láska se před ním prořekl, že má rád Masaryka a současného prezidenta. Dobrovolník Tomáš kontaktoval Prezidentskou kancelář. Stalo se sto náhod, sto štěstí a najednou byl pan prezident u pana Lásky,“ pousmál se.

Nadační fond míří ještě dále. Za dva měsíce se odehraje charitativní hokejový zápas mezi extraligovými týmy Kladna a Litvínova. A nastoupí v dresech s logem fondu, následovat bude jejich dražba.

Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa chce dále růst. „Navázali jsme spolupráci se semilským Hospicem 14 pomocníků. Chceme jim pomoci vyrůst, protože hospicová péče nejen v Libereckém kraji, ale i v celé republice je na stále nedostatečné úrovni,“ doplnila Marie Abelová.

