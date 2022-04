„Zhruba před rokem mě oslovil tanečník Jan Kohout, zda bych nechtěl v Liberci uspořádat nějakou akci pro lidi s handicapem, pro lidi, co jsou na vozíku nebo co mají nějaké jiné postižení. Přišlo mi to jako skvělý nápad,“ uvedl Jakub Matoušek z pořádající organizace DePejSek Liberec, jejímž cílem je pomoci co nejlépe využívat volný čas těžce zdravotně postižených lidí a pomoci s jejich integrací do společnosti.

A protože chtěli přilákat na první lekci co nejvíc lidí, taneční workshop spojili ještě se zábavnou akcí a přizvali imitátora Petra Jablonského a zpěvačku Nikol Votrubovou se zábavným programem. A nápad zřejmě zafungoval, neboť v sále bylo několik desítek návštěvníků, kteří se přišli nejenom pobavit, ale především dychtivě hltat alespoň střípky tanečního umu. Ti méně odvážní pozorováním, odvážnější to vyzkoušeli rovnou na tanečním parketu, ať už s lektory nebo se svými příbuznými či kamarády jako tanečními partnery. Na handicapu nezáleželo, tancovat mohl každý.

„Uspořádat workshop pro handicapované mě napadlo na podzim, když mi přítel tanečník nabídl možnost tance pro zdravotně postižené vyzkoušet. Něco podobného pořádá Sportovně vozíčkářský klub v Praze, a tak jsem si řekl, proč to neuspořádat tady,“ popsal Jan Kohout, který je pedagogem a současně profesionálním tanečníkem, držitele řady tanečních titulů z domova i ze zahraničí a účastníkem oblíbené televizní soutěže StarDance. Druhým jeho podnětem bylo i seznámení s mladou handicapovanou tanečnicí z Chrastavy, která do Prahy na tréninky dojížděla, a ta se stala dalším pojítkem s Libercem. Společně připravili nejenom workshop, ale chystají se nyní i na soutěž. „K tanci mě dovedla mamka, tančím už přes rok. Kurz povedu poprvé a těším se,“ uvedla slečna Karolína, která je upoutaná na vozíku, s tím, že osobně má raději latinské tance, protože jsou živější.

„Chci v Liberci pořádat pravidelné workshopy. Pokud se to vydaří, rád bych tu vedl stálý kroužek. Koloseum je pro to navíc ideálním prostorem, je to zde bezbariérové, což jiné prostory vhodné pro tanec takto uzpůsobené nejsou. Rád bych tady i dál učil tancovat lidi na vozíku, dnes si mapujeme terén. Je to takový nábor, akce, kde zjistíme zájem,“ vysvětlil Kohout v souvislosti s prvním tanečním podvečerem.

Zájem by mezi handicapovanými zřejmě byl. Měli možnost se naučit některé prvky z waltzu a čači. „Pro mě to je první zkušenost s tancem a nadchlo mě to. O workshopu jsem se dozvěděl přímo od zástupců organizace DePejSek a chtěl jsem to zkusit. Po první zkušenosti si pohrávám s myšlenkou, že bych pokračoval,“ okomentoval jeden z účastníků Jakub Ševčík z Liberce. Nadšení neskrývala ani paní Jitka. „Bylo to fajn, nikdy jsem společenský tanec nezkoušela. Dozvěděla jsem se o akci z plakátu a ráda jsem přišla. Když situace dovolí, ráda budu pokračovat,“ řekla mladá žena. Podle ní není snadné na takovou možnost zábavy a vyžití narazit. „Konkrétně kurzy s tancem pro handicapované jsou jenom v Praze a jenom v týdnu. Takže pokud je od čtyř do pěti a já jsem do tří v práci, těžko můžu jezdit do Prahy. Hodinu trvá cesta tam, pak ještě jízda po Praze, nemám šanci. Cokoli, co je v Liberci nebo poblíž, je skvělé,“ dodala Jitka.