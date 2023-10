/FOTO/ Novostavba sídla společnosti Kloboucká lesní v obci Bylnice na Zlínsku zvítězila v soutěži Grand Prix Architektů pro rok 2023. Autory vítězného projektu jsou Jan Mach, Jan Vondrák a Filip Cerha z libereckého studia Mjölk.

Vítěz hlavní ceny - Sídlo Kloboucké Lesní od libereckých architektů. | Foto: Obec architektů

Stavba je navržena tak, aby udávala směr stavění budoucnosti. Ekologie, jednoduchost a střídmost v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi – to vše vsazeno do prostředí přírodních prvků, zeleně a vody. Konstrukce je vyrobena výhradně z materiálu, který vzniká přímo na místě – na lince Kloboucké lesní, necelých 100 metrů od místa stavby. Je to nejprostší a nejstarší stavební materiál – dřevo. Způsob zpracování dřeva je však ryze současný. Použity jsou profily BSH – vlajková loď produktů společnosti. Z tohoto materiálu je složena rámová konstrukce tradičního tvaru, která se mnohokrát zopakuje a vytvoří dlouhou elegantní hmotu celé stavby.

Galavečer s vyhlášením Národní ceny za architekturu se konal ve Velké dvoraně Veletržního paláce v Praze. Jako každoročně vítězové hlavní ceny obdrželi velkou modrou kostku, kterou vytvořil Bohumil Eliáš. Cenu za celoživotní dílo a velkou červenou kostku získala Zdeňka Vydrová.

O GPA - Národní cenu za architekturu 2023 se v letošním jubilejním 30. ročníku ucházelo 275 projektů. Porota měla náročný úkol už při výběru 50 projektů, které postoupily do finále. Po shlédnutí staveb v samotném terénu a po prezentacích autorů v rámci Grand Prix Architecture Festivalu by Grohe se členové poroty jednomyslně rozhodli udělit více cen než obvykle a také udělit řadu Čestných uznání. To získal i projekt Školka Montessori v Jablonci nad Nisou, na kterém se rovněž podíleli liberečtí architekti ze studia Mjölk.