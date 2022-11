„Práce se starší mládeží je pro nás uchopitelnější. Už se rozhodují o budoucím povolání a tato aktivita směřuje i k tomu, abychom mladé lidi nalákali do našich řad,“ zdůvodnila ředitelka krajského vojenského velitelství z pověření Jana Horňáková. Snaží se tímto způsobem ukázat armádu v jiném světle, nechyběla ani ukázka techniky a představení činnosti velitelství. „Jsem přesvědčená o tom, že v tom budeme pokračovat. Ukazuje se, že smysl to rozhodně má. Osobně jsem nečekala, že soutěžící budou tak nadšení a vrhnou se do závodu po hlavě a s vervou,“ dodala.