„S ohledem na polohu, velikost města a požadavky bychom měli mít v Liberci sto strážníků. V současnosti jich je osmdesát a tak nám do ideálního stavu dvacet lidí chybí, proto nyní poptáváme v kampani nové kolegy,“ řekl Daniela Bušková, mluvčí Městské policie v Liberci.

Městská policie Liberec.Zdroj: MP LiberecZájemci se objevují, ale rozhodně nejde o nějaké velké přívaly nováčků a jeden z důvodů je celkem překvapivý. „Samozřejmě se ptáme uchazečů, proč k nám chtějí a snažíme se určit důvody i toho, proč až tak velký zájem není. Jedním z nich může být fakt, že v našem městě a okolí je nabídka volných míst do různých sborů a ozbrojených složek hodně pestrá a vybírají si,“ vysvětluje Bušková.

V Liberci totiž permanentně hledají nové členy nejenom u městské policie, ale také u policie státní, u hasičů i ve vězeňské správě, neboť v regionu jsou hned dvě velké věznice – v Rýnovicích a ve Stráži pod Ralskem a také vazební věznice v Liberci. Významným zaměstnavatelem je ve městě také armáda, která rovněž přitáhne celou řadu lidí, kteří by se jinak mohli oblékat do uniformy strážníka.

Řidič záchranky jen netočí volantem, musí i zachraňovat nebo být silákem

Nijak extra nezvyšuje počty budoucích strážníků ani studijní obor, který je v Liberci a připravuje absolventy k práci ve složkách Integrovaného záchranného systému. „Snažíme se se školou spolupracovat, to ano. Spíš je to o tom, že se čas od času objeví jeden absolvent a zajímá se o práci strážníka,“ podotýká Bušková a dodává, že nejčastěji řady kolegů rozšíří buď lidé přicházející z jiných složek anebo přímo tak říkajíc z ulice.

Ty čeká přípravné řízení, fyzické prověrky a psychotesty, na nichž celá řada zájemců pohoří. Pokud tímto sítem projdou, ještě je čeká školení a teprve potom mohou vyjít do ulic. „Chtěl jsem se původně k městské policii hlásit, ale pak mě odradilo, jak se k nim někteří lidé chovají a s čím se musí potýkat. I když by to byla zajímavá práce, raději jsem se rozhodl pro něco klidnějšího a méně konfliktního,“ přiblížil Jan Sezemský z Liberce další z důvodů, které jsou rovněž příčinou, proč odpadnou i další potencionální budoucí strážníci.

Frýdlant zřídí od ledna městskou policii. Strážníci začnou hlídkovat až v létě

Novou Městskou policii mají také ve Frýdlantu, zřízena byla na začátku roku. V současnosti nabírají lidi a v půlce května by měli první strážníci vyjít do ulic města. „Nechtěli jsme lákat zájemce na stabilizační příplatky a jiné bonusy, ale chtěli jsme srdcaře, lidi, kteří Frýdlant znají a vyhovuje jim, že se s místními lidmi znají. A podařilo se nám je získat,“ popsal Dan Ramzer, místostarosta Frýdlantu. Převážně mezi frýdlantskými strážníky budou lidé, kteří už mají zkušenosti odjinud a chtěli do města přijít kvůli důvodům, který místostarosta uvádí. „Frýdlant je tak velký, že městskou policii potřebuje, aby měli lidé pocit bezpečí. Jsem rád, že už začne fungovat,“ dodal Ramzer.

Ještě o něco menším městem je Hrádek nad Nisou, kde také mají své strážníky. „Snažíme se získat další kolegy do řad městské policie, což není tak jednoduché. Nejdeme cestou náborových příspěvků, protože nejme tak silní a velcí, jako je Liberec nebo Jablonec. Věřím, že se mi teď jednoho strážníka podařilo získat. Fluktuace tady samozřejmě je, stává se, že někdo přijde s představou a zjistí, že skutečnost je úplně jiná. Přece jen tady strážník musí dělat skoro všechno, od koček na stromě až po nepříjemná řešení s přeshraničními kontakty s Poláky, Němci i Ukrajinci, kteří tady pracují ve fabrikách,“ popsal starosta Hrádku Josef Horinka. Nyní ve městě mají 6 strážníků a snaží se získat sedmého, aby opět mohly obnovit noční služby.