Mluvčí soudu Karolína Francová již dříve řekla, že prodleva byla způsobena zejména tím, že soud čekal na právní moc rozhodnutí v jiných řízeních, k nimž u některých z obžalovaných připadá v úvahu ukládání souhrnného trestu. Líčení jsou naplánovaná v tomto týdnu do čtvrtka, v ideálním případě by to mělo stačit k dokončení dokazování a závěrečné řeči by měly přijít na řadu při líčeních nařízených na říjen.

Hejtmana Půty se týká jen menší část obžaloby, a to v souvislosti se zajištěním 55milionové dotace na rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény v Liberci za 65 milionů, kterou dělala firma Metrostav pro GEPO. Obžaloba Půtu viní z toho, že přijal úplatek a zneužil pravomoc veřejného činitele, za což mu hrozí pět až deset let vězení.

Půta svou vinu od začátku odmítá. „Ničeho nezákonného jsem se nedopustil a změna stanoviska třetí strany na tom nic nemění. To platilo jak v roce 2014, tak i teď, devět let od začátku této kauzy, která rozhodně není výkladní skříní české spravedlnosti,“ reagoval Martin Půta už dříve na sociálních sítích.

Aféra kolem přestavby libereckého kostela svaté Maří Magdaleny za 65 milionů se táhne už od roku 2014. Projekt, který byl od počátku vedený jako rizikový, připravila liberecká společnost GEPO, která je společně s firmami Gallos, Developer cz a Metrostav mezi obžalovanými. Hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu obžaloba viní z toho, že vzal úplatek ve výši 830 tisíc korun za zmanipulování zakázky hrazené z evropských dotací a zneužil svou pravomoc.

V květnu 2020 liberecký soud v kauze nepravomocně osvobodil všech dvanáct obžalovaných lidí a čtyři firmy. „Věc úplatků se pohybuje ve sféře úvah. Neví se kdy, kde, kolik a kým byly předány. Úplatky jsou něco jako vražda bez mrtvoly,“ odůvodnil tehdy rozhodnutí soudce Petr Neumann.

Navíc poukázal na to, že odůvodnění příkazu odposlechů ze strany Okresního soudu v Jablonci nad Nisou bylo nedostatečné a soud pořízené odposlechy tedy neuznal jako důkaz. S tím však nesouhlasil státní zástupce Radim Kadlček, který se tehdy na místě odvolal. „Rozhodnutí soudu o nepoužitelnosti odposlechů považuji do značné míry za překvapivé. Takto mohlo být rozhodnuto už na začátku roku 2018, kdy začínalo hlavní přelíčení,“ prohlásil. Pro hejtmana navrhoval trest v podobě pěti let vězení a sedmi let zákazu činnosti.

Na podzim 2020 ale Vrchní soud v Praze v neveřejném jednání zrušil osvobozující rozsudek v údajné korupční kauze. „Moji obhájci mě už na jaře upozorňovali, že se to může stát, takže mě to nepřekvapilo. Z rozhodnutí radost samozřejmě nemám, ale nic to nemění na skutečnosti, že jsem rozhodování výboru regionální rady ovlivnit nemohl, nesnažil se o to a nikdo mě neuplácel,“ okomentoval tehdy rozhodnutí vrchního soudu Půta.

Ten od začátku trvá na své nevině a vyjádřil se i k odposlechům. Důrazně odmítá označení tzv. nejvyššího, poukázal, že v odposleších ho oslovují křestním jménem, příjmením nebo funkcí. Taktéž se vyjádřil ke schůzce na čerpací stanici. „Jedná se o místo, které je kompletně pokryto kamerovým systémem. Scházím se s lidmi na různých místech, a to z důvodu nabitého časového programu,“ řekl v minulosti u soudu s tím, že se nejednalo o žádnou konspirativní schůzku a většinu těchto jednání má zaznamenaných v diáři. „Z odposlechů navíc vyplývá, že jsem neměl nekalou motivaci k protlačování projektu,“ dodal.

