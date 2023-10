Všechna podstatná data týkající se mateřských a základních škol zřizovaných městem Liberec najdou nyní lidé na nové internetové adrese skolyliberec.cz. Rozcestník spustil na začátku října rezort školství liberecké radnice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Portál by měl zjednodušit nejen rodičům orientaci ve školské problematice. „Tohle jsem chtěl veřejnosti nabídnout už dlouho. Máme totiž v oblasti vzdělávání řadu zajímavých dat i praktických odkazů, ale to vše bylo až dosud roztříštěno na vícero virtuálních místech, takže orientace byla velmi nesnadná. Teď už zájemci všechno podstatné najdou pohodlně na skolyliberec.cz. Je to zároveň web o vzdělávání i jednoduchý rozcestník k dalším zajímavým místům,“ vysvětlil náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

Web nabízí nejen nejnovější informace z rezortu, ale v podobě virtuální Školní chodby i přístup do dalších oblastí. Třeba k aktuálním seznamům mateřských a základních škol s aktivními prokliky na jejich webové stránky, což bylo dosud možné jen z univerzální domény liberec.cz, pokud měl zájemce chuť a čas se proklikat třeba až do třetí úrovně webu.

Stejně tomu tak to bylo se zápisy. „Už několik let rezort školství provozuje skvělé zápisové portály pro školky i školy, každý z nich ale má svou vlastní doménu a cesta na portály vede, pokud rodiče budoucích školáků adresu neznají zpaměti, opět z webových stránek města ze sekce třetí úrovně,“ popisuje náměstek Ivan Langr. Na novém rozcestníku skolyliberec.cz přitom stačí jediný klik.

Snadnější přístup bude mít veřejnost také ke školnímu magazínu Devadesátka, který vychází čtyřikrát ročně od podzimu 2016. Jeho obsahem jsou články o aktivitách jednotlivých základních škol, přičemž řadu příspěvků píší samy děti. „Máme jich ve školách přes 9 tisíc, rodiče a prarodiče nepočítám. To jsou naši přirození čtenáři, jimž nově nabízíme k Devadesátce snazší přístup. Snadněji se lidé dostanou i k projektu Princezna Julie, který koordinuje i financuje některé aktivity v prevenci šikany na základních školách,“ uvedl některé příklady náměstek Ivan Langr.

Speciálním odkazem je pak Školní šanon, který soustředí celou řadu unikátních dat v podobě dotazníků, analýz či metodik. A nabízí i přímý vstup pro četbu dat na národní úrovni – do registrů inspekčních zpráv České školní inspekce, nebo na ministerský portál edu.cz, kde lze nalézt databáze nabízející strukturu od národních strategií až po rejstříky škol.