„Na základě předchozích jednání se zástupci města Liberec byla sdělena nabídková cena pro prodej s žádostí o vyjádření, zda i nadále trvá jejich předběžný zájem o přímý prodej. Termín pro vyjádření má zastupitelstvo do 31. ledna,“ potvrdila Deníku mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová. Pokud město nebude mít zájem budovu koupit, bude se úřad snažit najít pro architektonicky významnou budovu vlastníka, který by ji byl schopen zrekonstruovat a najít pro ni využití.

„O konkrétním způsobu prodeje budovy bývalého Skloexportu doposud nebylo rozhodnuto. Zákon preferuje prodej ve výběrovém řízení nebo veřejné dražbě,“ doplnila Tesařová. Dodala, že další postup bude jasný až po tom, jak se vyjádří liberečtí zastupitelé, kteří budou o koupi rozhodovat na dalším zasedání příští týden. Názory, zdali by měl budovu Liberec koupit se různí, jednotné není ani vedení města. Rekonstrukce, kterou dlouho nevyužívaná budova potřebuje, by totiž vyšla podle předběžných odhadů na 500 až 900 milionů korun. Takové peníze město nemá. Navíc ho čeká oprava bazénu, která má přijít skoro na miliardu.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj) zatím vedení města nejednalo o případném využití budovy. V minulosti se uvažovalo o tom, že by se tam mohli přestěhovat úředníci. „Případné využití zatím nemáme schválené, do takové hloubky jsme o tom nejednali. Jsem zvědavý na případnou inspiraci od zastupitelů, s čím přijdou, s jakým návrhem,“ uvedl Zámečník.

Dodal, že zastupitelé měli možnost se do budovy podívat, aby se seznámili s jejím stavem. Jedním z těch, kteří možnosti využili, byl Jindřich Gubiš (Změna pro Liberec). „Budova je nejen na atraktivním místě, ale vzhledem k jejím dispozicím se nabízí široká škála možného využití. Přestože město nemá prostředků nazbyt, je podle mého názoru investice do nemovitého majetku v dlouhodobém horizontu prozíravá a pro město a jeho občany výhodná. Určitě bychom nechtěli, aby objekt nakonec koupil developer, který bude s objektem nakládat jako se spekulací a k žádnému posunu nedojde,“ řekl Deníku zastupitel. Dodal, že pokud k odkupu Skloexportu dojde, mohl by do budoucna obsahovat mix městských bytů a kanceláří pro úředníky. „Ti už by nemuseli být rozeseti po celém městě a v parteru by mohly být prostory komerční. Na každý pád, nová náplň objektu by měla uspokojovat potřeby občanů Liberce,“ vysvětlil Gubiš.

Podle člena Rady města Petra Židka (ODS) je ale objekt problémový. „Je tam nulová možnost parkování. Budova je energeticky náročná a pokud bychom ji koupili s tím, že ji budeme využívat až v příštích letech, stál by roční provoz několik milionů korun. Neumím si představit, že bychom o koupi uvažovali,“ uvedl Židek.

Podobný názor má také opoziční zastupitelka Zuzana Kocumová (Liberec otevřený lidem – LOL!). Diví se, že nad koupí vedení města vůbec uvažuje. „Není ani na základní věci, které město jednoznačně musí zajišťovat – péči o vlastní majetek, o veřejný prostor, pořádek v ulicích. Ani letos není ani koruna v rozpočtu na rekonstrukci bazénu, která měla být zahájena už před dvěma lety,“ vysvětlila Kocumová. Podle ní by se o koupi dalo uvažovat jedině ve chvíli, kdyby byl jasně znám „záměr využití, finance na koupi i rekonstrukci sehnané mimo městský rozpočet a byl by to projekt, který by byl finančně návratný.“

Podle náměstka primátora pro ekonomiku Zbyňka Karbana (ANO) radnice aktuálně peníze na tak nákladnou rekonstrukci nemá a musela by si vzít úvěr. Skeptický je ale k této variantě i proto, že město čeká nákladná rekonstrukce plaveckého stadionu odhadovaná na více než 800 milionů korun. „To udělat musíme v každém případě, tento dům ale kupovat nemusíme,“ řekl. Za možné řešení by považoval, kdyby radnice přistoupila ke koupi Skloexportu jako k developerskému projektu a vložené peníze nějakým způsobem získala zpět.

Zastupitel Jindřich Felcman zase uvedl, že neví o tom, že by radnici chyběly kanceláře. „Myslím, že Liberec má teď úplně jiné priority,“ řekl Felcman (Změna pro Liberec).

Někdejší sídlo Skloexportu se dvěma podzemními a pěti nadzemními podlažími bylo postavené na rohu ulic Žitavská a 1. máje v letech 1928 až 1930 pro daňovou a celní správu. Světově proslulý exportér českého skla ho získal v době komunistického režimu, firma zkrachovala ve druhé polovině 90. let. Stát budovu převzal v roce 2001, využití pro ni nemá a posledních 15 letech je prázdná.