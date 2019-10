Radnice si nechá zpracovat obsáhlou strategii kultury, která je nezbytností pro to, aby se Liberec mohl ucházet o titul Evropského hlavního města kultury pro rok 2028. Zastupitelé už na strategii z rozpočtu vyčlenili jeden milion korun.

„Připravujeme zadávací řízení, abychom do konce roku mohli vyhlásit veřejnou soutěž na zpracovatele. Půjde o až roční pečlivý proces. Milion je maximální cena, uvidíme, jestli se soutěží nedostaneme ještě níže,“ popsal primátorův náměstek Ivan Langr (Starostové).

Ne všichni jsou ale kandidatuře nakloněni. Například finanční výbor zastupitelstva doporučil požadovaný milion nevyčlenit. Proti bylo 11 z 12 přítomných členů, jeden se zdržel. „Když bych měl shrnout diskusi, šlo o to, že tyto peníze se městu nijak nevrátí. Vrátí se mu možná v nějakých nefinančních přínosech, ale Liberec už jednou soutěžil o titul Evropské město sportu a jediné, co jsme z toho měli, byl diplom, který tehdejší vedení města dostalo v Bruselu,“ shrnul předseda finančního výboru a opoziční zastupitel Jan Korytář (Změna).

Ve finančním výboru mají přitom většinu koaliční strany, tedy Starostové, ANO a ODS. „Já mohu jen konstatovat, že koaliční zástupci ve výboru neznají programové prohlášení vlastní koalice,“ zareagoval náměstek Langr. Na tom, že se město o kandidaturu pokusí, se totiž strany dohodly už vloni na podzim.

Zastupitelé nakonec na doporučení finančního výboru nedali a vyčlenění částky odhlasovali. „My to v tuto chvíli necháváme plně v gesci pana náměstka Langra. Předpokládám, že strategie přinese podněty i v případě, že bychom nekandidovali, proto jsme souhlasili,“ řekl lídr koaličních občanských demokratů Petr Židek.

„Obchoďáky v Liberci jsou stejné jako všude na světě, fotbal se hraje v Liberci stejně jako kdekoli jinde, jediné, čím se lišíme a co je naše identita, je kultura. Projekt proto podporujeme,“ souhlasí náměstek Jiří Němeček (ANO).

Skeptičtější přístup má naopak opozice. „Kdyby na evropské město kultury kandidovala Litomyšl, tak si řeknu ,No jasně, mají vyřešený stav veřejných prostranství, dělají skvělé věci v architektuře a to město vypadá kulturně už na první dobrou.‘ To se ale o Liberci říct nedá. Kultura není jen o tom, že nám tu funguje dobré divadlo, ale také o tom, jestli se lidé pohybují v kulturním prostředí. A v tom máme co dohánět,“ uvedl opoziční zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

Podle náměstka Langra je ale právě proto kandidatura výzvou. „Abychom kandidovali a konečně to město zvedli. Z mého pohledu by neměla kandidovat města, které už na kulturní výši jsou, to smysl nemá,“ řekl.

Česká města začnou své přihlášky podávat nejdříve v roce 2021. Zaměřit se v nich podle Langra budou muset na přeshraniční aspekt a zapojení obyvatel. Liberec by pak měl svou vizi založit ještě na ekologické a ekonomické udržitelnosti. „Například Plzeň v roce 2015 stavěla nové divadlo, to si nedovedu v našich podmínkách představit. Měl by to být skromný, ale o to lepší projekt, typově jako jsou olympiády v Norsku,“ dodal Langr.

Titul Evropské hlavní město kultury propůjčuje Evropská unie každoročně dvěma členským zemím. V letošním roce se titulem pyšní italská Matera a bulharský Plovdiv, v příštím roce ho převezme chorvatská Rijeka a irský Galway.