Liberec letos poptával 60 klasických a 20 elektrokol. Podle primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové) město obdrželo dvě nabídky – od společností Rekola a Nextbike. „Prvotní nabídky byly za cenu 1,7 milionu korun bez DPH,“ řekl Zámečník. Po dalších jednáních zůstala ve hře nabídka jediná – na růžové bicykly firmy Rekola za cenu 1,2 milionu bez DPH. Ani tu ale radní neschválili. „Nejsme jednotní, zda je to adekvátní cena,“ vysvětlil primátor.

Jedním z radních, který pro bikesharing nehlasoval, byl Petr Židek (ODS). „Projekt nepovažuji úplně šťastný s ohledem na to, jaké je u nás geografické prostředí. Došli jsme ale ke shodě, že je určitý rozpočet, který bychom byli ochotni investovat. Tato cena byla překročena,“ upozornil. Původně mělo město na letošní provoz připraveno 800 tisíc korun.

Židek také upozornil, že zatímco město počítalo s tím, že by půjčení elektrokola na půl hodiny mělo vyjít na 25 korun, ceník v nabídce počítal se 70 korunami. „Troufnu si usuzovat, že by o to nebyl takový zájem,“ dodal.

Jestli bude Liberec letos bez sdílených kol, či nikoli, ještě jasné není. Podle primátora, který pro nabídku ruku zvedl, se hlasování nejspíše zopakuje na příštím zasedání. „Budeme taky jednat, zda by ještě s cenou nešli dolů,“ dodal. I tak je ale otázka, jestli by se vzhledem k časové lhůtě stihl plánovaný start sezony 1. dubna.

Liberec přitom před časem získal více než dvoumilionovou dotaci na nákup stovky sdílených kol. Jednou z variant bylo, že by systém provozoval zapsaný spolek Nábytková banka v rámci sociálního projektu. Roční náklady by podle magistrátních propočtů činily asi 540 tisíc ročně. Radní ale tuto variantu v srpnu zamítli s tím, že dají přednost profesionálům, kteří budou garantovat vyšší kvalitu. Na podzim pak odmítli i již přidělenou dotaci.