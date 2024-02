Lucie Berka se v dětství viděla jako právnička, která u soudu rozplétá kauzy a obhajuje nevinné. Tuto představu ji zhatily dyslexie a dysgrafie a nakonec tak nastoupila na dnešní Střední školu gastronomie a služeb v Liberci. Pronikla tak do kadeřnického světa a její vášeň neutišila ani rakovina prsu, která jí neplánovaně vstoupila do života loni v létě.

Lucie Berka před vypuknutím nemoci. | Foto: archiv Lucie Berka

„Všechno se seběhlo hrozně rychle. Našla jsem si bulku v prse, která rychle rostla a poměrně i bolela. Nejdříve to vypadalo na cystu, v první chvíli jsem si ani nepřipouštěla, že by to mohla být rakovina,“ svěřila se osmatřicetiletá maminka dvou synů ve věku čtyři a sedm let.

Následovalo ultrazvukové vyšetření a nakonec biopsie prsu odhalila jeden velký a dva menší zhoubné nádory a zasažení uzlin. Poté absolvovala návštěvu onkologie a do týdne seděla na první chemoterapii. „Byl to hrozný šok. Cítíte se jako zdravý člověk, plánujete si vše dopředu a najednou se vám vše bortí. I když mentálně chcete, časem zjistíte, že to vše nejde zvládnout, protože to tělo nezvládá,“ zdůraznila kadeřnice, která v Rychnově u Jablonce nad Nisou provozuje vlastní salon a akademii pro kadeřníky.

Jak sama přiznala, byla zvyklá žít aktivně a zdravě. „A najednou vám do těla dávají látky, které sice likvidují rakovinotvorné buňky, ale zároveň ho poškozují,“ doplnila.

Přestože prochází náročným obdobím, jako životní optimista se snaží na všem zlém najít i něco dobrého. Onemocnění vnímá jako stopku, o kterou si její tělo řeklo. Sama si uvědomuje, že poslední roky jela na maximum a snažila se skloubit hodně věcí dohromady. Aktuálně podstupuje další cyklus chemoterapie a v dubnu ji čeká operace. „U mě je rakovina hormonálního původu a čeká se, jak dopadne genetické vyšetření a zda budu muset podstoupit oboustrannou mastektomii,“ přiblížila aktuální situaci Berka.

Lucie Berka vybudovala vybudovala v Rychnově u Jablonce nad Nisou salon a vzdělávací centrum pro kadeřníky:

Jsou dny, kdy se cítí vyčerpaná a unavená, přesto se snaží fungovat. Velkou oporu našla jak ve své úžasné a rozvětvené rodině, tak i u svých klientek, které jí dodávají odvahu. „Stále se snažím docházet do salonu. Práce je pro mě formou terapie a nechci se jí vzdát,“ zdůraznila majitelka salonu.

Sama je ve fázi, kdy o vlasy kvůli onemocnění přišla. A jelikož chtěla odhalit, jak bude celý proces ztráty vlasů probíhat, rozhodla se, že si je neostříhá dopředu. „Jednoho dne jsem se probudila, hrábla si do vlasů a tahala celé trsy. Spletla jsem si je do copu, aby nebyly úplně všude a obvolala kamarádky, že se bude konat rozlučková party s vlasy,“ podotkla s tím, že si i pořídila paruku ze skutečných vlasů a svůj boj s rakovinou přibližuje na sociální síti.

V kadeřnickém světě se pohybuje od vyučení, ve 27 letech začala externě skolit pro české i zahraniční společnosti, pravidelně létala do Itálie a nabírala zkušenosti i v jiných zemích, například ve Španělsku.

Devět let provozovala kadeřnictví v Jablonci nad Nisou, před rokem se přesunula do rodného Rychnova, kde vybudovala salon a vzdělávací centrum pro kadeřníky. „Klientům se u mě v salonu věnujeme vždy individuálně, není to jen má práce, ale práce celého mého týmu kadeřníků, který jsem teď i díky mé nemoci musela rychleji rozšířit,“ svěřila se. Kromě služeb, které v kadeřnictví očekáváte, jako je barvení, střih a různá hloubková ošetření, nabízíme také trichologickou poradnu.

„Trichologie se zabývá péčí o vlasovou pokožkou, aby byla v kondici a rostly z ní zdravé a kvalitní vlasy. Doporučujeme dvakrát do roka její hloubkové čištění, aby nebyl zanesen vlasový folikul,“ podotkla s tím, že používají i šetrnou ekologickou značku vlasových produktů, které obsahují 97,5 % přírodních složek. „Díky mé vlastní zkušenosti s vlivem chemoterapie na pokožku a stav vlasů můžu teď více pomoci ženám, které řeší stejné onemocnění a problémy s tím spojené,“ osvětlila.

Od letošního ledna také navázali jako podpůrný salon spolupráci s onkologickým oddělením v Nemocnici Jablonec nad Nisou. „Dále jsme v úzkém kontaktu s odborníky, kteří vlastní patent na vlastní doplňky stravy pro lepší kvalitu vlasů. Jedná se opravdu o odborníky s magisterským titulem získaným na přírodovědecké fakultě. Velice si této spolupráce vážíme,“ zdůraznila.

Dvakrát za těch 20 let, co tuto profesi dělá, se jí stalo, že přišel známý syndrom vyhoření. Říkala si, že by měla dělat něco, co bude pro společnost větším přínosem, a že její práce je přeci jen povrchní. Pak ale vidí, jak dokáže měnit sebevědomí žen, a že jim to opravdu pomáhá. „Protože když se cítíme dobře, tak to z nás vyzařuje úplně jiná energie a dokážeme pak vše, na co si vzpomeneme. To jsou momenty, kdy vím, že má práce má smysl a neměnila bych. Věřím, že se brzo uzdravím a budu se moc věnovat jak rodině tak, salonu a seminářům naplno,“ uzavřela vyprávění Lucie Berka.