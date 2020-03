„Podle čísel, které máme k dispozici, došlo ke snížení počtu cestujících na zhruba 15 procent normálního stavu,“ potvrdil hejtman Martin Půta. Liberecký kraj, jakožto objednavatel meziměstské dopravy, už proto přistoupil k omezování spojů. „Snažíme se omezit například linky jezdící k továrnám, které už jsou odstavené,“ popsal hejtman. Redukce čeká ale i další vlakové a autobusové spoje.

Už o víkendu začaly na železnici platit pozměněné jízdní řády, které zrušily mimo jiné noční spoje jezdící po půlnoci. Vlaky jedoucí z Liberce na Jablonec a Tanvald nově jezdí jen po hodině, stejně jako vlaky mezi Libercem a Hrádkem. Posilové špičkové vlaky se ruší i na jiných tratích, jinde se snižuje kapacita.

Kroky kraje teď následuje i liberecký dopravní podnik, který přistoupí k redukcím o více něž pětinu, zatím jen v pracovních dnech. „Nastavenou dočasnou změnou jízdních řádů reagujeme na významný úbytek cestujících v MHD a nutnost snížení nákladů společnosti,“ vysvětlil předseda představenstva podniku Michal Zděnek.

Doprava v Liberci se nově zastaví ve 23 hodin, nepojedou žádné noční spoje. Kromě školních linek, které nejezdí už od minulého týdne, nevyjedou ani linky 33, 34, 35, 36, 37 a 60. Na dalších linkách se prodlouží intervaly. „Počet autobusových spojů bude ponížen o 21 procent, počet tramvajových o 23 procent,“ informovala mluvčí dopravního podniku Martina Poršová s tím, že změny začnou platit od čtvrtka.

„Víkendový provoz zůstane s ohledem na jeho rozsah téměř beze změn. Jedná se pouze o drobné úpravy v jízdním řádu po 20. hodině,“ dodala Poršová.

Na aktuální situaci už zareagovali také komerční autobusoví dopravci na lince z Liberce do Prahy. Zelený dopravce Flixbus zrušil veškerou dopravu v Česku úplně, a to až do odvolání. Žlutý Regiojet značně „vykostil“ jízdní řád, do Prahy teď jezdí jen pětkrát denně. „Zájem o cestování se propadl na minimum, jezdí skutečně jenom ti cestující, kteří z nějakého nevyhnutelného důvodu musí. Všechny spoje budou mít dostatečnou kapacitu tak, aby odvezly všechny cestující, kteří budou potřebovat. V případě poptávky jsme připraveni nasadit posilové autobusy. Pokud by se ukázala naopak potřeba zavedení dalších spojů, jsme připraveni je znovu zavést,“ uvedl mluvčí Regiojetu Aleš Ondrůj.

Regiojet také zdražil jízdenky na 140 korun, rezervační systém navíc umožňuje, aby na každé dvojsedačce seděl vždy pouze jeden cestující.



ZMĚNY V MHD LIBEREC OD 26. BŘEZNA



LINKY 2 A 3

- celodenní interval 10 minut

LINKA 5

- ruší se posilové spoje v ranní a odpolední špičce

LINKA 12

- ranní interval 8 minut

- dopolední interval 15 minut

LINKY 13, 24, 26

- ranní a odpolední interval 10 minut

- dopolední interval 15 minut

- víkendový večerní interval 20 minut

LINKY 14 a 30

- drobné změny v časech spojů

LINKA 15

- ranní interval 20 minut

- dopolední interval 40 minut

- večerní interval 30 minut

LINKY 16 a 18

- zrušení vybraných ranních a odpoledních spojů

LINKA 17

- odpolední interval 60 minut

LINKA 20

- zrušení dvou párů spojů

- náhrada za linku 60

- drobné změny v časech spojů

LINKA 21

- odpolední interval 20-30 minut

LINKA 22

- ranní a odpolední interval 15 minut

LINKA 25

- večerní interval 30 minut

LINKA 27, 31

- zrušení vybraných spojů do průmyslových zón

LINKA 28

- nový spoj ve 22:52 z Pavlovic křižovatky do Radčic

LINKA 29

- zrušen jeden ranní spoj

LINKA 600

- zrušeno zajíždění k Bauhausu po 17:00

LINKY 33, 34, 35, 36, 37, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 90, 91 a 92

- zrušeny



Zdroj: DPMLJ