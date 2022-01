Magistrát města Liberec dočasně zablokoval online rezervace svatebních obřadů. Kvůli poruše.

Svatba v době covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V pondělí totiž došlo k poruše serverů u externího dodavatele hostingu pro službu Svatby on-line, což mělo za následek její nedostupnost do zhruba 17:30. Později byl provoz obnoven, ale i když dodavatel obnovil data ze zálohy, magistrát přišel o rezervace z 24. 1. 2022 od 0:00 do 14:30 hodin. "Pokud si snoubenci termín na liberecké radnici rezervovali prostřednictvím tohoto programu ve výše uvedené době, přišel jim následně e-mail, tak jako vždy, aby se dostavili k potvrzení rezervace osobně na oddělení matriky, do 10 dnů od učinění rezervace. Z tohoto důvodu je služba po dobu 10 dní zablokována, aby nedošlo k další rezervaci stejného termínu," uvedli pracovníci magistrátu.