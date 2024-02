V letošním roce končí šestileté funkční období ředitelek a ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje Liberecký kraj. Na Liberecku se to týká osmi institucí.

Krajští radní schválili návrh na odvolání ředitelů 28 škol a školských zařízení. „Školský zákon umožňuje zřizovatelům jednou za šest let odvolat jejich ředitele. Liberecký kraj tohoto práva využívá a s účinností k 31. červenci letošního roku odvolává ředitele 28 školských příspěvkových organizací. Zároveň vyhlašuje konkurzní řízení,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Na Liberecku se odvolání týká ředitelů těchto zařízení: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti Liberec, Střední škola gastronomie a služeb Liberec, Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené Liberec, Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec, Dětský domov Jablonné v Podještědí, Dětský domov Frýdlant, Pedagogicko-psychologická poradna Liberec.

Konkurzní řízení na nové ředitele se uskuteční během dubna letošního roku. Přihlášky mohou uchazeči podávat do 8. března do 14 hodin na podatelnu krajského úřadu. „Předpokládáme, že se do konkurzů přihlásí i řada stávajících ředitelů, kteří tak dostanou příležitost prezentovat výsledky své dosavadní práce a navázat na ni v dalším šestiletém období,“ dodal Čeřovský.

Noví ředitelé budou jmenováni v průběhu měsíce května s účinností od 1. srpna 2024.