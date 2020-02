Informoval o tom primátor Jaroslav Zámečník (Starostové), podle kterého budou zohledněny pouze kosmetické připomínky. Opoziční zastupitelé to kritizují, stejně jako fakt, že radnice zatím nový návrh oficiálně nezveřejnila.

Územní plán vzniká už třináctým rokem, dohromady už se k němu sešlo přes tři tisíce připomínek. Poslední oficiálně zveřejněná verze pochází z léta roku 2018, kdy se konalo veřejné projednání. Právě po něm radnice eviduje 600 námitek. „Všechny jsem prošel a navrhl jsem akceptovat zhruba 30 námitek, které mají malý korekční charakter,“ popsal Zámečník. Svá stanoviska ale ještě budou muset vydat dotčené orgány, což je důvod, proč primátor považuje debatu za předčasnou.

Pracovní verze je hotová

Magistrátní odbor územního plánování ve svém vyjádření uvedl, že má hotovou pracovní verzi upraveného výkresu, jehož obsah by měl být už neměnný. Aktuální návrh plánu zveřejnilo v pondělí na svém webu opoziční hnutí LOL, jehož zastupitelé k němu mají přístup. Zveřejnění odůvodnili tím, že to považují za nezbytné. „Myslíme, že s tím nechtějí vyjít ven, protože by se mohla zvednout další vlna protestů,“ uvedla zastupitelka Zuzana Kocumová.

To primátor Zámečník odmítá. „Kdokoli se ke mně může přijít zeptat, jak bylo s jeho námitkou naloženo. Každý zastupitel si může vyžádat seznam námitek. Připadá mi absurdní říkat, že se územní plán utajuje,“ reagoval. Návrh je ale podle něj teprve polotovarem.

Finální návrh proto radnice oficiálně představí až před opakovaným veřejným projednáním, které by se mohlo uskutečnit letos v září.

Z opozicí zveřejněného konceptu vyplývá, že se svými stížnostmi zřejmě neuspěli například obyvatelé Hanychova, kteří odmítají novou silnici ve své čtvrti, nebo lidé z Ostašova, kteří nesouhlasili s rozšířením výrobních ploch.

Po dvanácti letech hotový

Primátor velký počet zamítnutých námitek odůvodňuje tím, že je snahou vedení města co nejrychleji dotáhnout územní plán v podobě, v jaké je navržen. „Prostě už to dotlačíme do finále,“ řekl. Výraznější zásahy by podle něj přípravu dokumentu neúměrně prodloužily. „Hned po schválení plánu připravíme podnět k jeho první změně. To dává smysl, když se příprava táhne už dvanáct let,“ dodal.

Opoziční zastupitelé ovšem poukázali na to, že jsou v konceptu zakresleny i mnohem větší změny, jako je například nová lanovka do Bedřichova nebo rozšíření zoo. „Na těchto nově zařazených změnách jasně vidíme, že když je vůle, tak se do současné podoby plánu zasáhnout dá,“ vadí Kocumové.

Primátor Zámečník zmíněné změny označil za strategické, vedení města je chce podle něj spolu s dalšími pěti vyřešit jinou formou – aktualizací stávajícího územního plánu zkráceným postupem.

Současný územní plán platí do roku 2022, do té doby musí zastupitelé schválit nový.