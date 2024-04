Soud potvrdil vazbu jednoho z obviněných v liberecké korupční kauze

Úterní policejní razie na liberecké radnici a v budově Syneru nabírá rychlý spád. Policie v korupční kauze obvinila již sedm lidí a dva z nich chce státní zastupitelství poslat rovnou do vazby. Podle našich informací by se mělo jednat o podnikatele Josefa Nadrchala a vedoucího odboru veřejného majetku na libereckém magistrátu Lukáše Hýbnera. „Prvnímu návrhu státní zástupkyně bylo vyhověno a obviněný byl vzat do vazby,“ odpověděla na dotaz Deníku, jak dopadlo jednání týkající se libereckého podnikatele, náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Autor: Martin Stehlík | Foto: Autor: Martin Stehlík