„Žádáme vás o jasnou vizi do budoucna a její naplňování, zapojte do debaty i veřejnost a uspořádejte veřejné klimafórum. Vyhlaste stav klimatické nouze, vytvořte plán uhlíkové neutrality města,“ vyzvala mluvčí aktivistů Dita Landová.

Aktivisté během jejího projevu roztáhli po jednací síni transparent, několik z nich si pak lehlo doprostřed síně, kde už několik desítek minut leží, i k nevoli některých zastupitelů.

„Myšlenky se mi líbí, ale nelíbí se mi forma. Jako ženě mi není příjemné, že se nám tu na zemi povalují ženy. Byla bych ráda, kdyby vstaly,“ reagovala zastupitelka Renata Balašová. S ní souhlasil i primátorův náměstek Jiří Šolc (Starostové). „Teatrálních gest už bylo dost,“ řekl.

„Ať tady leží, když chtějí ležet. Vyjadřují nenásilně svůj názor. Když se na ně budete koukat, třeba se vám to vryje do paměti a dostane to potřebnou prioritu,“ oponoval naopak opoziční zastupitel Jan Korytář (Změna).

Aktivisté z hnutí Extinction rebellion na klimatické změny upozornili už vloni v létě, kdy na Ještědu vytvořili své logo - obří přesýpací hodiny.