Ostatní žáci školy obdivovali ve středu 1. září po nedávné opravě budovy školy nové učebny.

První školní den v ZŠ Na Výběžku v Harcově. | Foto: MML/Jan Král

Prvňáky, kteří 1. září nastoupili do ZŠ Na Výběžku v Harcově, přivítal ve třídě primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Popřál jim, paní učitelce i ředitelce školy Jarmile Plaché hodně štěstí a dodal, že doufá, že se jim v nových učebnách a modernizovaných prostorách bude dobře učit. Jediná třída prvňáků byla plná do posledního místa. Děti totiž přišli první školní den podpořit jejich rodiče a prarodiče. Ve škole nezvoní tradičním způsobem, takže je jejich nová učitelka přivítala symbolickým zazvoněním malým zvonkem do ruky. Chyběly také školní lavice, místo toho děti seděly v kroužku na zemi a uprostřed na ně čekalo několik plyšáků.