Slevu firma uplatňuje v rámci vládního programu COVID – Nájemné a týká se měsíců duben, květen a červen 2020. Výše slevy odpovídá 330 620 korun bez DPH. Informoval o tom náměstek primátora Ivan Langr.

„O slevu společnost TMR město požádala letos v červenci na základě nově vzniklého dotačního programu. Výše nájemného za rok 2020 činí po navýšení o inflaci částku 4 408 270 Kč bez DPH. Nájemné je splatné na účet statutárního města Liberec vždy v červenci příslušného kalendářního roku,“ uvedl Langr.

Společnost TMR už nájemné za předešlý rok zaplatila letos v červenci. To byla i jedna z podmínek vládního programu. „S naší žádostí jsme postupovali standardně, tak jak to program vyžaduje. Podmínky jsou takové, že 30 procent z nájemného sleví majitel, padesát procent dá stát a dvacet procent jde za námi. Jsme rádi, že nám město vyhovělo a umožnilo nám to,“ řekl Deníku ředitel ještědského areálu Jakub Hanuš.

Podle Langra nejde o výdaj města, ale o nevýnos do příjmu města. „V absolutních číslech tak bude sníženo nájemné firmě TMR o 80 procent za vybrané měsíce,“ vysvětlil Langr.

Firma má ještědský areál pronajatý prozatím do roku 2027. Jen před letošní sezonou do něj investovala asi patnáct milionů korun. Peníze šly například do cvičné plochy Maxiland u konečné tramvaje nebo do stravovacích služeb. Město promine nájemné také podnikatelům, kteří podnikají v prostorách města. Celkem jde asi o 80 tisíc.