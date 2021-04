Výpadek příjmů negativně ovlivní i některé plánované investice. Primátor a někteří jeho náměstci se rozhodli situaci řešit nákupem loterijních losů. Při troše štěstí jim výhra pomůže ztrátu snížit. Zástupci města se otevřeně zavázali, že veškeré vyhrané peníze věnují do veřejného rozpočtu.

Získat finance pomocí stíracích losů si vedení radnice poprvé vyzkoušelo 1. dubna ráno hned po zahájení mimořádné aprílové porady. Na vlastní náklady už včera zakoupili a pod dohledem notáře setřeli zhruba stovku různých typů stíracích losů v celkové hodnotě téměř 500 milionů korun.

Historicky první aprílové „losovačky“ se ráno na radnici zúčastnil i náměstek pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. Spolu s primátorem Jaroslavem Zámečníkem dokonce uspěl a pro město získal první finance. Částku, kterou během prémiového pokusu zástupci vedení města do rozpočtu získali, ale i to, kolik z vlastních kapes do nákupu losů investovali, se rozhodli zatím nezveřejňovat.