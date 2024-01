Do redakce Libereckého deníku zavítal třicetiletý Jakub Štefan, aby si převzal symbolický šek. V soutěži Předplať a vyhraj, určené současným i novým předplatitelům Deníku nebo časopisů z produkce Vltava Labe Media (VLM), vyhrál 10 tisíc korun.

Jakub Štefan se radoval z 10 tisíc korun, když zvítězil v soutěži Předplať a vyhraj. | Foto: Deník/Jiří Louda

Roční předplatné Deniku.cz pořídil pro svého otce, který si hlavně rád přečte zprávy ze sportovního světa v regionu. „Jelikož články, které ho zajímaly, byly pouze pro předplatitele, dostal to od nás jako dárek,“ přiblížil svou motivaci vítěz, který pracuje v lékárnickém e-shopu.

Jak přiznal, i on sám vyhledává na webu sportovní články z Libereckého kraje. „Zajímá mě hlavně fotbal, a to okresní a krajská liga,“ doplnil.

Nebylo to poprvé, co si webové zpravodajství předplatil, ale teprve loni se mohl radovat z výhry v podobě 10 tisíc korun. „Velmi nás potěšilo a překvapilo, když nám přišel email s informací o výhře. Zatím jsme si ještě nic za vyhrané peníze nekoupili, stále rozmýšlíme, co si za ně pořídíme,“ dodal Liberečan.

V soutěži Předplať a vyhraj mohli předplatitelé Deníku a časopisů VLM hrát o ceny v hodnotě stovek tisíc korun. Kromě finanční hotovosti čekaly na šťastlivce i věcné ceny jako například elektronika, knihy, deskové hry, nebo zdravotnické pomůcky. Ve hře byly také týdenní nebo víkendové pobyty v atraktivních českých destinacích nebo vstupenky do aquaparku.

Mohlo by vás zaujmout: Od zlata do světa květin. Liberecký florista tvoří srdcem a plní si sen

Zdroj: Jiří Louda