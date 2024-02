/FOTO, VIDEO/ Vypálený bar, patnáct zraněných lidí, zadržený pachatel a šokovaná veřejnost. To je výsledek pondělního požáru nechvalně známého libereckého baru Black Panther (Černý panter). Mimořádná událost má však i svého hrdinu.

Liberecký bar Černý Panter po útoku žháře. Toho poslal soud do vazby. | Video: Jiří Louda

Požár zasáhl bar Black Panther v ulici 1. máje, kam podle svědků vhodil muž zapálený kanystr a po svém činu utekl. Z baru se začal valit černý štiplavý dým, zděšení štamgasti vybíhali ven a ozývalo se naříkání a sténání.

Požár vypukl prakticky před služebnou Městské policie Liberec a jeden z libereckých strážníků, který je zároveň dlouholetým dobrovolným hasičem, projevil velkou dávku odvahy. „Když se ocitnul přede dveřmi, ze kterých se valil dým, neváhal a rozhodl se zjistit, zda někdo nezůstal uvnitř. Vplazil se pod hranicí kouře do první místnosti. Dál se nedostal kvůli ohni, ale zjistil, že vzadu v objektu zůstaly požárem uvězněné dvě osoby,“ popsala mluvčí městské policie Daniela Bušková.

Strážník nabádal přeživší k tomu, aby zůstali co nejníže u země. Uklidňoval je až do příjezdu hasičů, kteří za využití potřebné techniky návštěvníky zachránili. Do záchranných prací se zapojily všechny složky integrovaného záchranného systému včetně hlídek městské policie. „Umožnily zřízení třídícího centra zraněných ve vestibulu úřední budovy Uran, neprodyšně uzavřely horní část ulice 1. máje k zabezpečení prostoru pro záchranáře, poskytovaly první pomoc. Strážníci zasahující při této mimořádné události zaslouží poděkování,“ zdůraznila Bušková.

Drogové doupě. Bar v Liberci, na který zaútočil žhář, nemá dobrou pověst

Pachatele policie zadržela, případem se zabývají krajští kriminalisté. „Zadrželi jsme osobu odpovídající popisu a v současné době probíhají další úkony trestního řízení. S ohledem na okolnosti tohoto případu můžeme veřejnost uklidnit, že nehrozí žádné další nebezpečí,“ uvedla ve středu 31. ledna krajská policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Soud dnes, tedy v pátek 2. února, poslal 33letého muže do vazby. „Bude se zodpovídat ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu a obecného ohrožení. V případě odsouzení muži hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest,“ informovala Jeníčková.

Samotná událost otřásla širokou veřejností. Přímým svědkem byl například Adam Beneš, který provozuje Kings Barber Liberec sídlící ve stejném domě jako vyhořelý bar. Byl v tu dobu ještě v práci. Když uslyšel humbuk, vykoukl z okna a viděl, jak se z podniku valí černý a štiplavý dým. Slyšel také, jak lidé naříkali a chrchlali. Běžel dolů, aby si přeparkoval auto, aby nepřekáželo, ale už to nestihl. „Viděl jsem tři lidi, jak byli úplně černí od dýmu a sténali,“ přiblížil Deníku nemilý zážitek. „Měl jsem bezesnou noc, z celé události bylo cítit neštěstí a hrůza,“ dodal.

Majitel baru Black Panther Theodor Lenárt informoval, že už v jeho provozování pokračovat nebude. Podle jednatelky společnosti Relia Reality Jitky Eichlerové, která jako správce zastupuje majitele domu, navíc obdržel loni v lednu výpověď z nájmu kvůli neplacení, špatným vztahům a problematickému chování. Nicméně provozovatel zmíněného baru se proti tomu odvolal a u soudu tento krok majitele domu zpochybňuje. „Doteď se nám nepodařilo výpověď dotáhnout do konce. Byla jen otázka času, kdy k něčemu podobnému dojde. Bar už tu nemusel dávno být, kdyby soudy fungovaly pružněji a rychleji,“ doplnila správkyně.