Liberecká městská policie slouží ve Frýdlantě od roku 2012 na základě smlouvy, která skončí 31. března. Liberečtí radní teď sice schválili její prodloužení, nasazení strážníků se ale omezí o polovinu. Ve Frýdlantu nově odslouží 30 jedenáctihodinových služeb měsíčně.

Podle frýdlantského starosty Dana Ramzera je i omezená služba dobrou zprávou, hrozilo totiž, že liberečtí strážníci město opustí úplně. „Jsem přesvědčen, že ke snížení bezpečnosti nedojde. Rozpis služeb se bude plánovat každý měsíc operativně, budeme ho koordinovat i s Policií ČR,“ řekl Ramzer. Dosud Frýdlant za služby platil zhruba 4,5 milionu korun ročně, nově to bude o polovinu méně.

Uvolněné strážníky plánuje ředitel městské policie Ladislav Krajčík využít v krajském Liberci. Městská policie aktuálně zaměstnává 80 strážníků, podle Krajčíka to ale není dostatečné, dlouhodobým cílem je navýšení personálního stavu na sto strážníků.

Je to kompromis

Spolupráce s Frýdlantem podle Krajčíka funguje, má smysl a dohodnuté řešení považuje za kompromis. „Myslím, že omezením odsloužených hodin ve Frýdlantě neohrozíme úroveň stavu veřejného pořádku,“ řekl.

Nově je smlouva s Frýdlantem uzavřená do září 2021. Podle Krajčíka se do té doby uvidí, zda sbor získá do svých řad nové strážníky, které bude moci ve Frýdlantu využít, případně zda se Frýdlant rozhodne jít cestou zřízení vlastní městské policie. „I to je jedna z možností,“ řekl starosta Ramzer.